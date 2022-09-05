「身心共好」　台東心理健康月系列活動開跑

▲台東縣社區心理將舉辦「身心共好，共創美好」心理健康月系列紓壓活動。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

全民的心理健康，是一個健全的社會必然要關注的議題，為促進社區民眾心理健康，台東縣社區心理衛生中心將舉辦18場次「身心共好，共創美好」心理健康月系列紓壓活動，即日起受理線上報名，名額有限，讓我們一起從練習照顧自己身體開始，進而關懷心理健康，期待能讓台東縣民身心共好，共創美好。

台東縣衛生局表示，今年世界心理健康日的主題為：讓全民心理健康和人類福祉為全球優先(Make Mental Health & Well-Being for All a Global Priority.)。衛生局也規劃心理健康月系列活動，從9月15日起至10月28日為止共18場活動，活動類型涵蓋動態運動zumba有氧舞蹈、皮拉提斯，到靜態手作精油、禪繞畫等，名額有限，歡迎有興趣之民眾踴躍報名參加！

衛生局指出，此系列活動自即日起至每場次活動前2天受理報名，採取線上報名，報名人數額滿將提前截止。詳情請洽台東縣社區心理衛生中心官網(https://www.ttshb.gov.tw/Tmhc/)或電洽：089-230295分機511 許小姐