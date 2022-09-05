健康城市調查出爐！花蓮非6都第1　勇奪環境及醫療雙冠王

▲2022《康健雜誌》公布健康城市大調查，花蓮縣榮獲非六都第一名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022《康健雜誌》公布健康城市大調查，花蓮縣榮獲非六都第一名，特別於環境及醫療服務構面奪得雙冠，長照服務涵蓋率為全國第二，每萬失能人口平均擁有照服員比例更是全國第一，各項數據顯示花蓮縣的醫療服務成績亮眼。

最新一期康健雜誌披露指出，花蓮縣近年成績斐然，從2020年的第10名，去年一口氣躍升至第4名，今年更上升到全國第2名、非六都第1名，可謂近年的大黑馬。4大構面中，花蓮縣在｢健康環境」和｢醫療服務」構面，獲得全國第1。

▲4大構面中，花蓮縣在｢健康環境」和｢醫療服務」構面，獲得全國第1。

環境構面向來是花蓮縣的強項，空氣品質、公園綠地和自行車道都名列前茅，尤其在自行車道大幅增加、上升到第2名之後，在環境上更居優勢；花蓮縣的醫療服務構面也表現優異，指標當中，執業醫師和護理師服務人數排名分別為第5名、第3名，長照服務涵蓋率也升至第2名，每萬人擁有合格照顧服務員更是全國第1。

縣長徐榛蔚受訪時談到，花蓮縣透過分佈各鄉鎮的基層診所，讓診所成為我們的腳，讓醫護走出去看病，服務臥床、行動不便的民眾。近年來受到新冠疫情衝擊，花蓮縣政府透過智慧科技的超前部屬，將新冠危機變轉機，在疫情爆發後，5G遠距診療平台及13鄉鎮衛生所的「智慧診間」充分發揮作用。

在健康環境指標方面，花蓮縣內綠地佔比高，有機耕作面積居全國之冠，純淨的陽光、空氣、水孕育出優質有機的無毒農產，徐榛蔚重視孩子的健康，推行「學童營養午餐每週兩次食用有機蔬菜」政策，並供應縣內125所國中小學童飲用花蓮在地高品質的有機豆奶，讓學童喝得安心、吃的均衡。

▲有機耕作面積居全國之冠，純淨的陽光、空氣、水孕育出優質有機的無毒農產。

花蓮是體育大縣，自行車道長度近年更是大幅增長，建設處積極修繕建置美崙溪暨兩鐵自行車步道，以提供民眾完善的河濱運動休閒去處。另外，縣府致力設計滿足花蓮鄉親各個年齡層需求的休憩場域，預計設置全縣9座共融公園，提供鄉親與國人更豐富多元共融的休憩場域。

花蓮縣醫療量能逐年提升，每萬失能人口平均擁有照服員比例更是全國第一，花蓮縣的智慧醫療深入社區端，縣府在社區據點布建智慧量測─「寶貝機」、推動「個人行動健康帳戶」，並首創「照專管理便利APP」、「醫療院所及里長轉介通報APP」等，持續透過智慧科技的運用，深入到社區及部落。

▲緊急救護效能更是有目共睹，目前已完成3期共計60名高級救護技術員。

緊急救護效能更是有目共睹，目前已完成3期共計60名高級救護技術員（EMTP）訓練並分發至各消防分隊服務，23個消防分隊37輛救護車全部都配有12導程生理監視器，是全國唯二縣市消防局救護車全面配置12導程心電圖機的縣市。

國家發展委員會指出，人口老化與少子化更凸顯永續發展的重要性，花蓮縣政府各項施政方針緊扣2030年聯合國永續發展指標，從經濟、社會、環境、公共治理及全球夥伴關係等面向檢討花蓮縣面臨的挑戰，提出相應對策達成目標。花蓮永續農業有機首都領航全台，居民健康意識高漲凝聚全民永續共識，打破健康與生病之間的劃分法，透過飲食、運動及社會參與達到美好生活目標 。

