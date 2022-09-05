台東打造雙語環境　傳承台東多元文化接軌國際

▲英語培訓人才課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



隨著各國逐步開放邊境之際，台東縣政府打造雙語環境，自109年起舉辦包括「跨世代共學雙語培力計畫」等多項計畫。

縣府國際發展及計畫處處說明，台東縣政府執行的「跨世代共學雙語培力計畫」至今邁入第3年，從111年五月起展開英語導覽培力課程，共計9個據點，橫跨台東全境，蘭嶼更是首次加入；培訓的據點囊括本縣多個原住民族群文化傳承及介紹(阿美族、布農族、魯凱族、排灣族等)；並串聯台東大學英美系、台東專科學校餐旅管理科五專學生及培力據點共68名學員，投入深度旅遊英語導覽培訓課程，學員親自體驗後，精進英語導覽專業，化身台東國際深度旅遊代言人，傳達台東多元文化之美。

▲英語培訓人才課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

而為深化「跨世代雙語」台東品牌，英語人才培訓計畫自109年起至今第3年；橫跨「公共事務、商家業者、旅遊服務」3大領域，特邀外籍專業母語講師，以雙向互動教導方式，協助學員提升口說能力；截至8月為止已開設至少46堂、訓練267人次以上，透過每次課堂學員的互動及反饋，持續滾動修正辦理形式，並提升課程實用性。109年至110年度台東縣政府選出正式國際志工分別為14人及20人。而111年國際志工業經培訓並遴選完成，本年度14位正式國際志工；共計3年度48名正式國際志工，可作為台東文化及提升國際化之種子，於各種大型國際活動或賽事等協助外籍人士。



同時，為提升在地亮點商家業者的英語服務力，同步透過外籍顧問實地輔導，協助業者建立雙語服務的介紹文本，以及口說互動等能力。本年輔導共12家商家業者，以期提升台東國際化的整備能量與知名度，使各國旅客來台東體驗多元文化與自然魅力。

參與上述計畫培訓學員們以及相關商家業者陸續分享培訓及受輔導心得均表示：「台東縣政府安排此計畫課程很紮實、能夠循序漸進的引起學員們學習的動機與興趣，課程可以說是收穫滿滿，且能夠勇敢開口說英語，提升自己的英語能力，真是太棒了！」