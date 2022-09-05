「一起kahutun布谷拉夫」　2022首場台東部落工作假期開跑

▲2022首場台東部落工作假期開跑啦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府原住民族行政處主辦的台東部落工作假期，今年首場強力推出「一起kahutun布谷拉夫」(武陵部落)，即日起開放線上報名。原民處表示，今年台東布谷拉夫部落工作假期以「一起kahutun布谷拉夫」作為主題，kahutun是布農族語的「砌石」的意思，用不同角度的擺放，每塊石頭層層交疊，體現多元文化交織所激盪的感情與故事，成為這次工作假期中想傳達的核心價值。

一起kahutun布谷拉夫部落工作假期將於9月23日至26日舉行，也是武陵部落第2次舉辦，這次將帶給大家不同的部落體驗，除了邀請志工參與部落據點旁圍牆砌石之外，還會帶領志工漫步鹿寮溪，用聽覺、味覺及觸覺，感受屬於布農族文化的魅力。

原民處指出，在台九線357K彎進一條小路，兩旁高聳的綠蔭大道，水稻田並排連綿至山邊，來到了武陵（布谷拉夫）部落，擁有得天獨厚的地理環境，豐富的自然山林景觀及水源條件，部落青年積極培育傳統作物，利用種植、培育，重新拾回過去老人家的傳統種植智慧，與山林間的文化故事，透過體驗去推廣更健康、自然的飲食，並譜寫屬於他們的故事。

武陵（布谷拉夫）部落工作假期已經開始報名，下一場次巴拉雅拜部落工作假期預計於10月14日至17日(共4天3夜)，歡迎邀請成為部落工作假期的志工。詳細情形請上台東部落工作假期官方網站(http://www.jacreative.com.tw/taitungWH/)或粉絲專頁查詢。