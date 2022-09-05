批張善政迴避涉抄襲責任　鄭運鵬：不用花口水講我

▲鄭運鵬今天與鄭文燦連袂出席永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程開工。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長候選人張善政遭爆2007年到2009年主持的農委會研究案涉抄風波未歇，又再遭媒體爆料2009年經費約1700萬元的研究報告，內容近半移花接木自工研院2006年為國家通訊傳播委員會（NCC）所進行的研究報告。對此，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬5日表示，張善政懶得說明，用質疑別人的方式迴避責任，「所以他與其花口水來講我，那不如用這時間好好說明清楚就好了」。

根據《鏡週刊》報導，張善政團隊於2009年所製作的「隨選視訊系統應用於農業資訊傳播之規劃」子報告裡，其中介紹了網路協定電視（IPTV）的國內外現況，不過經比對後，發現這些內容都停留在2006年時的資料，甚至疑似複製貼上工研院報告的參考條目，連順序都沒有改，直接放上納為己用。

鄭運鵬今天上午受訪說，到目前為止，只看到張善政對於各界質疑的態度是高傲的，不理解市民有知道所有真相的權利，他抨擊桃園市政是毫無根據，在反省自己的醜聞是毫無誠意，因此，對於張善政他只有兩點呼籲：第一，怎麼要求別人就怎樣檢討自己，第二，張善政應該說明，未來如何防弊「張善政計畫主持人」用複製貼上的方式來取得市政府的研究案。

媒體關注，張善政反嗆鄭運鵬才該為挺抄襲道歉？鄭運鵬說，張善政來到桃園之後，態度就非常高傲，「我們做的事情全部都公開給大家，我說過我講的每一句話也沒有收回，但是他檢討桃園市政毫無根據，複製貼上高中的報告就可以質疑桃園市政，反省自己的醜聞是毫無誠意」。

鄭運鵬諷刺說，張善政自稱他在宏碁集團裡面的薪資，這5736萬政府的研究委託案對他來說是九牛一毛，但是對國人來說，這都是大家的納稅錢，大部分的國人一輩子賺不了那麼多錢，懶得說明卻用質疑別人的方式來迴避自己的責任，這個不是市民要的一個市長候選人態度，「所以他與其花口水來講我，那不如用這時間好好說明清楚就好了」。