「拆一殯蓋公園是廉價的討好政見」　游淑慧另提3規劃怒嗆黃珊珊

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前提出拆除北市第一殯儀館，將4580坪的空間綠化還給市民。對此，台北市議員游淑慧5日批評，「做公園是廉價的討好政見」，市中心大面積的土地已經很少了，這塊精華區域可改為商業用地、社福用地或設立機關等，呼籲從區域及北市整體加值發展來思考一殯改建一事。

黃珊珊近日接受媒體專訪時稱，若她當選，第一件事就是等明年中旬第二殯儀館擴建完工後，第一殯儀館一定拆，馬上、立刻拆，並將4580坪的空間綠化還給市民，等後續都市計畫變更，再跟居民討論要怎麼使用。

對於拆除一殯變綠地議題，游淑慧開轟，「做公園是廉價的討好政見，松機遷移做公園、一殯遷移也做公園，這麼多台北市的精華土地除了做公園綠地，沒有其他讓城市加值升級的功能嗎？黃珊珊懶得想、想不出就說做公園來討好周圍居民，又省動腦規劃。」

「目前一殯旁已有佔地6.8公頃的榮星花園，還需要多1.6公頃的一殯空間來錦上添花嗎？」游淑慧說，一殯遷移為歷任三位市長的既定政策，但這塊精華區域未來用途應多聽、多想、多規劃，看有沒有讓區域或北市更增值的複合用途，畢竟地狹人稠的台北市，市中心大面積的土地已經很少了。

游淑慧補充，第一殯儀館目前登記為殯儀館用地，未來若變更為商業用地，市價將超過百億，就算不規劃為金融或商業專區，也可以考慮變成機關或社福用地，整併市府單位進駐，同時設置託嬰、託幼、日照等社福單位。

游淑慧表示，一殯遷移刻不容緩，空間規劃從長計議，重點是帶動周圍更新與發展， 並引進人潮，就像當年的信義計畫區，也是由市政府這一棟大樓開始的，呼籲應廣泛地從區域及北市整體加值發展來思考一殯改建一事。

針對拆除北市第一殯儀館一事，黃珊珊表示，柯市府任內已改建二殯，預計明年中完工，未來會將二殯打造為殯葬園區，規劃以自建或BOT方式蓋棟新大樓，讓殯葬業者進駐，統一管理。至於一殯拆除進度，黃珊珊強調，北市府目前已經編列預算，並且送入台北市議會，「這個明年一定會執行，一定要做成。」