被民進黨控交大論文抄襲　林耕仁：我會主動送學倫會調查

▲林耕仁。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對被民進黨立院黨團指控論文抄襲，國民黨新竹市長候選人林耕仁今（5日）發表聲明表示，繼基隆市長候選人謝國樑、桃園市長候選人張善政被潑髒水後，現在又對其交通大學管理碩士論文發動攻擊，很明顯又是民進黨現在的慣用套路，透過潑髒水來轉移焦點，進行人格毀滅，並且轉移台北市長候選人陳時中偷窺廣告的焦點，及拯救新竹市長候選人沈慧虹低迷的選情。

林耕仁指出，當時因為歸納辦公室97-99年的陳情案件，發現交通方面最多、治安方面問題次之，為進一步瞭解新竹市民關心的議題情況，進交通大學後即以「新竹市現況分析及未來發展建議─以治安、交通及觀光為例」作為論文題目，進行文獻研究。

林耕仁強調，論文是針對新竹市的治安、交通及觀光的現況分析提供未來發展的建議，因此在文獻探討的部分針對政府資料進行分析，屬於其研究流程。所引用的資料都是政府的公開資訊，而且都有註明出處，並非抄襲。至於論文有六處疏漏引註，是他的失誤，會虛心檢討。

林耕仁表示，其論文也許寫得不好，但面對民進黨潑髒水、毀人格的不實指控，他不會屈服，他會自己主動送交陽明交通大學學倫會調查，他也一定會全程出席說明，全力捍衛自己的清白。