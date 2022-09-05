林耕仁涉抄襲　陽明交大：未接獲檢舉「一旦受理120日內結案」

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁遭踢爆，碩士論文也涉嫌抄襲。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

記者楊惠琪／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁今（5日）被民進黨立院黨團爆料，指控他陽明交大學的碩士論文涉嫌抄襲，其中約有6成抄襲政府報告。對此，陽明交大校方今火速回應，尚未接獲檢舉，一旦接獲檢舉將立即起動相關程序調查，也會連同調查指導教授是否有監督不周，並於120天內完成調查。

民進黨立院黨團今天（5日）召開記者會指控，指出林耕仁陽明交通大學經營管理碩士碩文《新竹市現況分析及未來發展建議－以治安、交通觀光為例》，其中51頁內容有31頁抄襲、剽竊新竹市政府及中央部會的研究報告，複製貼上比例達60%。

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陽明交大副主任秘書簡仁宗今（5日）回應，學校對於學術倫理案件均十分重視並審慎處理，但目前尚未接獲任何檢舉資料，一旦接獲檢舉，將依規定迅速啟動相關處理程序。

簡仁宗說，校內學術倫理與研究誠信辦公室一旦受理檢舉，即會核發案件編號，將由形式要件審查小組確認是否成立檢舉案，如成立將交由學院籌組專業學術領域的調查小組，負責釐清案件內容及處置建議，調查過程也會一併處理指導教授是否有監督不周情事。

簡仁宗強調，自接獲檢舉案件次日起算，於120內由本校學生學術倫理審議委員會作成具體結論，但調查處理期間，不主動對外說明任何調查細節。



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