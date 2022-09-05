陳時中當孫抱枕照挨批洗人設　蔣萬安：呵呵，享受天倫之樂蠻好的

▲蔣萬安參觀台北松菸「我們的『經』驗」特展。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中昨在臉書貼出一張和孫子的合照，陳寫道，這是除夕夜難得全家人一起過年，自己被寶貝孫仔當成大抱枕時留下的照片，然而此照卻被部分人認為是洗人設。對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安今（5日）聽聞後，先是呵笑兩聲才說，在選舉忙碌之餘享受一下天倫之樂也是蠻好的。

蔣萬安5日上午道松菸參觀「我們的『經』驗」特展，並受訪。媒體詢問，陳時中臉書發一個寶貝孫子的大抱枕，好像在洗人設，因為蠻多在指揮官時期認識他的人，包括一些記者，都覺得現在太不認識他了。

蔣萬安聽聞後先呵笑兩聲才說，他有看到媒體報導陳時中發的臉書跟照片，但他認為，當阿公絕對是很開心的事情，在選舉忙碌之餘享受一下天倫之樂也是蠻好的。

媒體詢問，今天來看女性議題的展，像經期教育等相關女性政策何時提出？蔣萬安說，他會陸續提出對於照顧女性朋友的相關政見，之前是獎勵生育，也希望未來北市能與公共運輸及計程車業者合作，提供懷孕婦女愛心專車，也就是讓懷孕婦女從懷孕那刻開始，不管是去產檢或去生產，讓她們沒有後顧之憂。

蔣萬安說，台北市現在對於國中生200塊採購衛生棉政策，未來希望擴大到國小、高中，以及在校園也可以提供衛生棉，讓學生當他們碰到月經來的時候不會措手不及。

蔣萬安也提到，另外小學方面，很多學生面對第一次月經來的時候非常緊張，當她們被引導到保健室時，相關人員可以進行相關衛教。蔣說，希望可以跟民間合作，讓相關教育能融入常態性課程，未來會朝這方向努力。