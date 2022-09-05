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最新民調：陳其邁61.8％領先柯志恩17％　「韓粉」挺藍不到5成

▲▼年底高雄市長選戰藍綠對決，由民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名柯志恩。（圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

▲民進黨現任市長陳其邁迎戰國民黨提名的柯志恩。（合成圖／記者李毓康攝、高雄市國民黨黨部提供）

記者呂晏慈／台北報導

年底九合一選舉即將到來，民進黨籍的高雄市長陳其邁尋求連任，面對國民黨前立委柯志恩挑戰。中華亞太菁英交流協會5日釋出最新民調，陳其邁以61.8％大幅領先柯志恩的17％，值得注意的是，4年前支持前市長韓國瑜者，有31.7％市民表態會在這次市長選舉支持陳其邁，支持柯志恩不到5成。

根據民調結果，目前高雄市長選舉的支持率，陳其邁以61.8％大幅領先柯志恩的17％；其中，在「一定會投票」的選民當中，陳其邁也贏得62.1％大勝柯志恩的20.3％，甚至在看好度上，陳其邁更是以74.6％碾壓柯志恩的6.3％。另在施政滿意度方面，陳其邁的施政滿意度高達69.1％，僅16.2％民眾表示不滿意。

中華亞太菁英交流協會指出，有鑑於2018年地方選舉讓人記憶猶新的「韓流」旋風，此次特別針對當時韓國瑜勝選、以及2020年被罷免等兩次高雄市民的投票行為，比對這次高雄市長選舉進行交叉分析，希望可以藉以檢視「韓流」盛況如今是否猶在？

該協會指出，民調數據揭露幾個重點：第一，只有26.4％的民眾願意表態4年前是投票給韓國瑜，低於陳其邁的38.1％，顯示歷經4年的紛擾轉折，有不少民眾現在不願意承認當年有投給韓國瑜；第二，交叉分析顯示，4年前投給韓國瑜的高雄市民中，目前有31.7％會在這次市長選舉支持陳其邁，支持柯志恩不到5成，這也是國民黨的重大警訊；第三，若從2020年罷免韓國瑜的投票行為交叉分析顯示，當時投下罷免同意的民眾，目前有近9成會在市長選舉支持陳其邁，也有近9成滿意陳其邁的市政表現，顯示當時罷免韓國瑜的高雄市民，現在極高比例支持和滿意陳其邁。

另外，對於與地方選舉同日舉行的「18歲公民權」修憲公投案，65.3％民眾表示同意、24.4％不同意，但交叉分析顯示，國民黨和時代力量的支持者都有高達近5成表態不支持，凸顯兩黨更應該在此議題上多與支持者溝通爭取。

本次民調訪問係於2022年8月31日至9月1日進行訪問。此次成功訪問1,002位20歲以上有投票權的高雄市民眾，以高雄市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.10%。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

▼高雄市長選舉最新民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下圖同）

▲▼中華亞太菁英交流協會「2022縣市長選舉系列民調（高雄市）」座談會。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會「2022縣市長選舉系列民調（高雄市）」座談會。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

▲▼中華亞太菁英交流協會「2022縣市長選舉系列民調（高雄市）」座談會。（圖／中華亞太菁英交流協會提供）

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關鍵字：

陳其邁柯志恩2022九合一大選2022高雄市長

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