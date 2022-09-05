陳時中爆「偷窺」爭議　盧秀燕酸：免治馬桶可以、性騷擾不可

▲陳時中影片引「偷窺」爭議，盧秀燕開酸「性騷擾萬萬不可！」（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

民進黨台北市長參選人陳時中提出台北市公廁改換免治馬桶政見被批華而不實，其宣傳影片中「偷窺如廁」的場面遭轟涉性騷擾。鮮少在公開場合回應政治議題的台中市長盧秀燕今天也開酸，指「免治馬桶或許可以啦，但性騷擾萬萬不可！」而民進黨台中市長參選蔡其昌則緩頰，認為陳時中已經道歉並說明，事情應該告一段落。

陳時中日前公布公廁汰換成免治馬桶政見，宣傳影片中一幕，出現一幕陳時中在廁所上方探頭看四叉貓的畫面，遭轟像韓國電影熔爐中偷窺如廁場面，引來各界炮火隆隆。今天上午出席台中水湳轉運中心開工典禮的市長盧秀燕面對媒體詢問看法時，一向不在上班時間回應政治、選舉議題的盧秀燕也酸陳時中，「免治馬桶或許可以啦，但性騷擾萬萬不可！」

▲蔡其昌為陳時中緩頰，並反諷盧秀燕，台中還有房思琪案還沒解決。（圖／記者游瓊華攝）



對於盧秀燕的說法，民進黨台中市長參選蔡其昌先替黨內同志緩頰，指陳時中要表達是政策，但表現方法引來爭議，第一時間陳時中也修正、道歉並回應、說明，這事情也該落幕。蔡其昌話鋒一轉，暗指近來惹議的台中房思琪，反諷盧秀燕「自已的事情都還沒解決，就去講別人的事情，也沒有必要！」