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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭5連霸議員「突襲參選」變笑話　他放話嗆黨：初選200萬不要了

▲▼國民黨高雄市第10選區議員候選人陳識明。（圖／翻攝自陳識明臉書）

▲陳識明遭老將突襲參選變笑話，放話嗆黨「選了一條最壞的路」。（圖／翻攝自陳識明臉書）

記者賴文萱／高雄報導

原宣布不競選連任的5連霸國民黨高雄市議員陳麗娜，在參選登記截止的最後一刻反悔「突襲壓線參選」，讓辛苦突破黨內初選的新人陳識明相當錯愕及憤怒。對於要求黨部退回初選費用，遭指是為了跟黨要錢，陳識明痛批「我們黨真的選了一條最壞的路」，並沉痛宣告，初選所花費用他不要了，200萬當作買個經驗教訓，莫欺少年窮！

陳麗娜突襲參選風波持續延燒，通過黨內前鎮、小港初選的新人陳識明發文指出，朋友常問他心情如何？不諱言，是難過與憤怒，「難過的是，我們黨真的選了一條最壞的路；憤怒的是，黨內同志竟然開始傳聞，說陳識明就是為了跟黨要錢才不斷炒作新聞流量！？」

陳識明說，先說為什麼是最壞的路，因為在突襲式提名後，黨部為了讓錯事增加合理性，竟然說是「為了守住婦女席次」，而不是勇敢的為錯誤作法道歉。

他質疑，如果真為了婦女席次，為什麼不在選前就公告？為什麼不制定在黨內初選規則中？為什麼不光明正大的徵召？為什麼要最後一刻突襲登記？為什麼老將派出來接班的是男生？

▲▼陳麗娜原宣布交棒助理呂謦煒，卻改口報名參選。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

▲陳麗娜原宣布交棒助理呂謦煒，卻改口報名參選。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

陳識明直言，如果當初是他輸了初選，由老將的助理順利接班，那黨部會有一樣的作法嗎？還會為了守住婦女席次而突襲嗎？如果做了一件錯事，不是真誠的道歉與宣示不再犯，而是選擇用冠冕堂皇的理由來圓謊，只會更加嚴重傷害國民黨，讓黨內初選與青年參政成為笑話一場。

「破壞初選提名規則，就猶如打開潘朵拉的盒子」，陳識明表示，以後只要老將的助理接班失敗，或是老將民調輸給年輕新人，都可循此慣例模式，說一句「為了大局」而重新徵召老將，未來後患無窮、影響深遠。

陳識明說，凡存有良知且邏輯清晰者，都可理解這次初選已違反程序正義，他要求要回初選費用合情合理，但更讓他痛心的是，黨內竟然有同志認為，此舉是藉機跟國民黨要錢！？

「在此沈痛宣告，初選所花費用我不要了，200萬當作買個經驗教訓，莫欺少年窮！」陳識明說，他的清白不容質疑，因此他只維持一項訴求，就是國民黨黨中央應就錯誤的提名政策、突襲式登記所造成的紛擾，以及用婦女席次作為冠冕堂皇的理由，鄭重向社會大眾與黨內青年道歉。

另外，陳識明也要求黨中央要公開宣示，未來不會再開此破壞制度惡例，陳識明是第一位，也會是最後一位遇到這種委屈的黨內青年。

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