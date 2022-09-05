制裁俄羅斯後買不起能源！捷克爆大規模抗議　7萬人擠爆首都反政府

▲捷克3日有約7萬人在布拉格舉行抗議活動，譴責政府未能在制裁俄羅斯後應對不斷飆升的能源價格，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

捷克3日有上萬名來自極右和極左翼的民眾，在首都布拉格舉行示威，向立場過於「親西方」的政府表達不滿，同時譴責政府因支持對俄羅斯的制裁，導致國內能源價格不斷飆漲，要求政府儘速採取措施應對。警方估計，當天聚集在布拉格市中心溫塞斯拉斯廣場的抗議者約有7萬人。

綜合外媒報導，捷克3日有約7萬人在布拉格舉行了反政府抗議活動，譴責政府未在烏俄戰爭中保持中立，實施對俄制裁後，卻無法應對不斷飆升的能源價格。他們呼籲執政聯盟應積極採取更多措施控制價格，同時還要求保守派總理菲亞拉（Petr Fiala）領導的現任聯合政府辭職。

報導稱，參加示威的團體包括了反移民的民粹主義政黨「自由和直接民主」，以及「共產黨」。這些抗議者還批評了北約和歐盟削減溫室氣體排放和達到氣候中立的計劃。示威組織者哈維爾（Jiri Havel）透露，「我們的目的是要求解決能源價格問題，這將在今年秋天摧毀我們的經濟。」

捷克總理菲亞拉3日指出，政府能體諒每個人都有示威的權利，但這些抗議人士明顯有將國家的最佳利益放在心上，「這場抗議活動是由親俄勢力所發起的，他們的立場接近極端，與捷克共和國和我們公民的利益背道而馳」。

自烏俄戰爭爆發後，位於中歐的捷克就堅定支持烏克蘭抗俄，並多次為烏克蘭展開軍援。捷克政府計劃將在下週召開歐盟國家緊急會議，以尋求可解決能源危機的統一方法。