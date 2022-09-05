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反攻赫爾松成功！　澤倫斯基：烏軍重新佔領東部、南部3個定居點

▲▼烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／Кирило Тимошенко ）

▲烏克蘭士兵在赫爾松地區村莊的一處屋頂上升起國旗。（圖／翻攝自Facebook／Кирило Тимошенко ）

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭持續超過半年，烏克蘭總統澤倫斯基4日宣布前線捷報，烏克蘭軍隊奪回東部和南部地區共3個定居點，官方更貼出一張烏軍士兵在赫爾松（Kherson）地區高高升起烏克蘭國旗的照片。

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在例行性的晚間電視演說中宣布，烏克蘭軍隊在前線的反擊取得成功，解放了在東部頓內茨克州（Donetsk）的一個定居點，還有兩個位於南部的定居點，同時在利西昌斯克（Lysychansk）和希維爾斯克市（Siversk）方向的東部地區佔領了部份高地。

澤倫斯基並未透露這些定居點的具體位置，也沒有說是在哪個時間點進攻的，僅表示是在4日的一場會議中，取得來自軍事指揮官和情報負責人的捷報。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）4日在臉書公開一張前線照片，照片中有一名烏克蘭士兵在赫爾松地區一處村莊的屋頂上裡，升起了一面烏克蘭國旗。他也在文中寫道，「維索科皮利亞（Vysokopillya），赫爾松州，烏克蘭，今天。」

位於烏克蘭南部的赫爾松地區，位於被俄羅斯併吞的克里米亞半島北部，所以在2月底俄羅斯全面入侵烏克蘭時，赫爾松遭受第一波攻擊，成為俄軍最早佔領的地區。

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