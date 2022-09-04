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挑戰歐亞最高活火山！俄6登山客攻頂摔落慘死　6人困3000m待救

▲▼位在俄羅斯堪察加半島的克柳切夫火山（Klyuchevskaya Sopka）是歐亞大陸最高的活火山。（圖／達志影像／美聯社）

▲位堪察加半島的克柳切夫火山（Klyuchevskaya Sopka）是歐亞大陸最高的活火山。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

位在俄羅斯堪察加半島的克柳切夫火山（Klyuchevskaya Sopka）是歐亞大陸最高的活火山，有一團12人的登山客日前挑戰攀爬，結果不幸發生山難，目前已知有6人在攻頂時摔落死亡，其餘的人還困在海拔3000公尺以上的營地和帳篷中，據傳意識也不太清楚，但受限於天氣現在仍無法進行救援。

海拔4757公尺的克柳切夫火山是歐亞大陸最高的活火山，一團共12人的俄羅斯登山客8月30日相約攀登，其中包含2名導遊，結果仍不幸發生山難。BBC報導指出，3日有4名登山客在4000米攻頂的地方墜落身亡，不久後又有2人死亡。

目前許多山難細節仍不清楚，據了解，其餘的登山客中，有2人位在海拔3300公尺的營地內，還有4人在海拔4000公尺的帳篷中。有消息指出，有一名導遊的腿部骨折，還有幾人處於意識不清的狀態。

受到惡劣天氣的影響，目前救難人員還無法上山，救援直升機也無法抵達3000公尺以上高度。勘查家地區政府副主席羅曼（Roman Vasilevsky）表示，搜救團隊預計在當地時間4日上午會再嘗試攀登。

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