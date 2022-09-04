挑戰歐亞最高活火山！俄6登山客攻頂摔落慘死　6人困3000m待救

▲位堪察加半島的克柳切夫火山（Klyuchevskaya Sopka）是歐亞大陸最高的活火山。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

位在俄羅斯堪察加半島的克柳切夫火山（Klyuchevskaya Sopka）是歐亞大陸最高的活火山，有一團12人的登山客日前挑戰攀爬，結果不幸發生山難，目前已知有6人在攻頂時摔落死亡，其餘的人還困在海拔3000公尺以上的營地和帳篷中，據傳意識也不太清楚，但受限於天氣現在仍無法進行救援。

海拔4757公尺的克柳切夫火山是歐亞大陸最高的活火山，一團共12人的俄羅斯登山客8月30日相約攀登，其中包含2名導遊，結果仍不幸發生山難。BBC報導指出，3日有4名登山客在4000米攻頂的地方墜落身亡，不久後又有2人死亡。

Klyuchevskaya Sopka: Climbers killed during a fall on Russian volcano https://t.co/AaT3o6x6pY — BBC News (World) (@BBCWorld) September 4, 2022

目前許多山難細節仍不清楚，據了解，其餘的登山客中，有2人位在海拔3300公尺的營地內，還有4人在海拔4000公尺的帳篷中。有消息指出，有一名導遊的腿部骨折，還有幾人處於意識不清的狀態。

受到惡劣天氣的影響，目前救難人員還無法上山，救援直升機也無法抵達3000公尺以上高度。勘查家地區政府副主席羅曼（Roman Vasilevsky）表示，搜救團隊預計在當地時間4日上午會再嘗試攀登。

►更多熱門國際新聞

加州「米爾大火」1天燒毀1620公頃！州長宣布緊急狀態 數千人撤離

阿根廷「不明肺炎」真相曝光！致命病毒奪4命 死亡率高達10％

格鬥妹KO對手「嗨到掀衣露奶」 邪惡渾圓全露出！粉絲暴動尖叫

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》