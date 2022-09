億萬富豪爆不倫戀！「收留烏克蘭難民」燃愛火　丟下妻小私奔了

▲ 英國前衛生大臣杭特5月曾分享和奧佛利的合照。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯入侵使大量烏克蘭人被迫逃離家園,全球各國都有善心人士主動收留難民。英國一名身價上億的富豪就接納一名女子,讓她搬進自己的莊園,沒想到短短幾周後就拋下老婆和孩子,和這名女子私奔。

根據《太陽報》,現年52歲的投資人兼企業家奧佛利(Haakon Overli)收留一名來自烏克蘭的難民女子,讓她住進位於薩里郡的莊園,沒想到二人燃起愛火,奧佛利幾周後就搬離與妻子伊莫珍(Imogen Overli)和孩子同住的家中,開始和這名女子同居。

▲ 奧佛利曾創立多家公司。(圖/翻攝自推特)

奧佛利3月曾在推特上表示,家人很想幫助一名烏克蘭難民,還爆出3月曾遊說首相強生、內政大臣巴特爾(Priti Patel)等官員,希望盡快將這名女子帶來英國。

女子取得簽證後,奧佛利5月在鄧斯福爾德(Dunsfold)一場活動上會晤前衛生大臣杭特(Jeremy Hunt),杭特事後還在推特PO出合照稱讚,「很高興看到當地家庭接納烏克蘭家人」。

At Dunsfold it was great to meet a Ukrainian family being hosted by a local family…nothing more English than the village fete to welcome them! pic.twitter.com/64C7NqwpKv