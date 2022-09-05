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億萬富豪爆不倫戀！「收留烏克蘭難民」燃愛火　丟下妻小私奔了

▲ 英國企業家奧佛利（Haakon Overli）。（圖／翻攝自推特）

▲ 英國前衛生大臣杭特5月曾分享和奧佛利的合照。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯入侵使大量烏克蘭人被迫逃離家園，全球各國都有善心人士主動收留難民。英國一名身價上億的富豪就接納一名女子，讓她搬進自己的莊園，沒想到短短幾周後就拋下老婆和孩子，和這名女子私奔。

根據《太陽報》，現年52歲的投資人兼企業家奧佛利（Haakon Overli）收留一名來自烏克蘭的難民女子，讓她住進位於薩里郡的莊園，沒想到二人燃起愛火，奧佛利幾周後就搬離與妻子伊莫珍（Imogen Overli）和孩子同住的家中，開始和這名女子同居。

▲▼ 英國企業家奧佛利（Haakon Overli）。（圖／翻攝自推特）

▲ 奧佛利曾創立多家公司。（圖／翻攝自推特）

奧佛利3月曾在推特上表示，家人很想幫助一名烏克蘭難民，還爆出3月曾遊說首相強生、內政大臣巴特爾（Priti Patel）等官員，希望盡快將這名女子帶來英國。

女子取得簽證後，奧佛利5月在鄧斯福爾德（Dunsfold）一場活動上會晤前衛生大臣杭特（Jeremy Hunt），杭特事後還在推特PO出合照稱讚，「很高興看到當地家庭接納烏克蘭家人」。

根據Companycheck網站統計，奧佛利目前身價達500萬英鎊（約新台幣1.76億元）。他曾創立線上股票經紀公司Self Trade，2000年4月上市，同年10月以9億英鎊價格出售。他曾在摩根大通工作，並自2008年起擔任備受爭議的Wonga銀行董事。

Wonga公司被控是合法的高利貸業者，同意貸款給根本無力償還的客戶，政府干預前部分客戶面臨高達5853%利息，後來Wonga因鉅額虧損進入破產程序，2018年倒閉時仍有20萬客戶欠下4億英鎊債務。

奧佛利離開Wonga後則創立Dawn Capital公司，號稱歐洲最大B2B軟體專業投資業者，市值超過200萬英鎊。

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