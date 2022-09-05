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自製冰塊苦到吐！人妻嚇到狂漱口　過來人曝少1動作

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻4日在臉書PO文提問，因為喜歡把冰塊含在嘴裡，所以會在家中自製冰塊，製作過程是使用過濾水，煮沸後冷卻再冰起來，但最近做出來的冰塊吃起來都苦苦的，有的苦到讓她受不了，直接吐掉還要瘋狂漱口，「有人知道為什麼冰塊會苦苦的嗎？」很快就有過來人留言解答，因為原PO自製冰塊時少了蓋子，沒有密封起來會比較容易吸附冰箱的異味。

▲▼冰塊。（圖／記者許力方攝）重傳LOGO，原圖編號2780311。

▲原PO自製冰塊，吃起來卻苦苦的。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，因為平時喜歡把冰塊含在嘴裡，家中的製冰盒都會常備冰塊，但從前幾週開始，做出來的冰塊有些吃起來苦苦的，甚至苦到讓她忍不住吐出來，還要瘋狂漱口，有些則不會苦，「自製冰塊我都是使用過濾水去煮沸，煮沸完後冷卻去結冰製成的，到底是有什麼樣子的問題呢？」

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原PO補充道，使用的水來自同一個水龍頭，用的也是同一款濾水器，一家三口只有她喜歡吃冰塊，老公沒有這個習慣，孩子也只有2歲多，根本無法打開冰箱上層的門，「不可能冰塊被加料啊，有人知道為什麼冰塊會苦苦的嗎？先謝謝大家了。」

文章公開之後掀起網友留言熱議，不少人開玩笑詢問原PO，「妳要不要驗看看有沒有確診？味覺改變了」、「有比人生苦嗎」。但很快就有內行網友指出問題點，冰塊會有異味應該是原PO製冰和存放時沒有密封，「如果沒有蓋子，可能是霜的味道」、「製成冰塊最好倒出來放保鮮盒保存，無密封會吸附冰箱臭味，與空氣接觸太久也會生菌有異味」。

還有一些「冰塊大戶」也留言分享自己的經驗，「製冰盒沒蓋子，我以前也吃過苦的，後來買了有蓋子的就沒問題了」、「是不是苦苦的、微微的刺辣感？我含一下就吐掉了，後來我去買有蓋子的製冰盒，很神奇的就不會了」。

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