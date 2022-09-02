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買手搖杯附贈一圈「高級鐵框」？真相全場笑瘋：店員芭比Q了

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

▲感覺好像聽到店員的哀號聲了！（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

這下店員芭比Q啦！有男網友在臉書「●【爆系知識家】●」貼出2張照片，說他訂了一杯飲料，拿到的時候卻發現上面有一圈「高級鐵框」，瞬間懵了「請問這是哪一招？」就有內行人秒看出鐵框是什麼，笑翻幫店員QQ，「現在應該找瘋了」、「拿回去搞不好老闆會請你喝一杯」、「這店員應該還沒睡醒。」

「剛剛訂了一杯手搖杯，竟然還附了一圈高級鐵框，請問這是那一招？」原PO貼出照片，只見店員將一個頗粗的鐵框用膠帶黏在杯子上，黏的位置則是在紙杯上緣，也就是封膜下面的那一圈。男網友還將鐵框拿下來單獨拍一張，但看起來並沒有什麼特別的地方。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

▲店員不小心把封膜機的專用鐵環送給原PO。（圖／翻攝自●【爆系知識家】●）

結果照片一出，許多網友都笑噴，「那個店員的眼睛是壞了是嗎」、「封第二杯直接噗通」、「感覺工讀生應該害怕極了」、「店員應該找到懷疑人生」、「這框框比那杯飲料價值更高」、「店裡應該還在找這個高級鐵圈」、「還用膠帶固定它，是想提早下班吧！」

但到底為何眾人笑成一片？就有人解答，「如果沒錯的話，這應該是封口獸的萬年魂環」、「熱紙杯的口徑較小，需要一個封模機鐵環來固定」、「那台封膜機大概要荒廢一陣子了，少了它直接變廢鐵」、「中杯專用鐵環，笑死XD」、「封膜機的框框被你的飲料拐跑了。」

還有網友表示，「想必聰明的老闆，都會準備一打備用的鐵環，哈哈」、「如果你拿去還他因該會感激痛哭流涕，這蠻貴的」、「這打電話過去，肯定會送2杯過來」、「人家賺錢的傢私黏給你了！這機器只能停擺了！我相信店員一定找到一個頭兩個大」、「我們家的PT已經送人家3次。」原PO也更新後續「剛剛拿去還了」，讓大票人笑讚「好人一生平安！」

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