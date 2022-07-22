高鐵票根賣超好！內行揭「神祕用途」　網驚：原來還能這麼用

▲高鐵是許多人旅遊時選擇的交通方式。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者楊欣倫／綜合報導

有些人搭完高鐵後，會將票根直接扔棄，也有些想記錄旅途的人會收藏起來。不過近日則有網友發現，有許多人在網路購物平台販售使用過的高鐵票根，令他疑惑為什麼會有人賣這個，甚至還有許多人回購。

一名網友於《爆系知識家》發文問道，「從很久以前就有一個疑惑，為什麼有很多人在賣已經用完的高鐵票呢？」希望有人能為他解答，並附上一張截圖。如圖可見，只要在「蝦皮拍賣」輸入「高鐵票」關鍵字，就會立即出現多個販售頁面，價格從數十元到百元不等。

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▲網購平台上販售高鐵票根。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

網友看了紛紛留言，「​​能做報帳、紀念，當作任何用途的證明」、「有可能是自己的掉了，但是又需要報帳單據收據」、「報差旅費報公帳」、「出差報帳你就知道多好用了」、「差旅費啊，沒票根怎麼申請」、「那些可能是收藏家及鐵道迷們會購藏，就像收藏郵票、鈔票、錢幣一樣」。

也有許多網友開完笑說，「告訴老婆我那天出差」、「當作不在場證明」、「應該是用來給老婆檢查的吧哈哈」、「證明這個時間沒有跟小三在一起」、「拿來騙正宮很好用的」、「噓！這是不能說的秘密」。

雖然販售高鐵票根不違法，因為會有人真的只將它作為收藏，但如果買來是為了報假帳，這樣的行為恐構成偽造文書罪，被發現就有可能會吃上官司，提醒民眾請勿以身試法。