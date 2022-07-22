　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵票根賣超好！內行揭「神祕用途」　網驚：原來還能這麼用

▲▼高鐵桃園站,台灣高鐵,車站,返鄉,旅遊,出遊,國旅,觀光,交通,大眾運輸,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵是許多人旅遊時選擇的交通方式。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者楊欣倫／綜合報導

有些人搭完高鐵後，會將票根直接扔棄，也有些想記錄旅途的人會收藏起來。不過近日則有網友發現，有許多人在網路購物平台販售使用過的高鐵票根，令他疑惑為什麼會有人賣這個，甚至還有許多人回購。

一名網友於《爆系知識家》發文問道，「從很久以前就有一個疑惑，為什麼有很多人在賣已經用完的高鐵票呢？」希望有人能為他解答，並附上一張截圖。如圖可見，只要在「蝦皮拍賣」輸入「高鐵票」關鍵字，就會立即出現多個販售頁面，價格從數十元到百元不等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網購平台上販售高鐵票根。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

▲網購平台上販售高鐵票根。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

網友看了紛紛留言，「​​能做報帳、紀念，當作任何用途的證明」、「有可能是自己的掉了，但是又需要報帳單據收據」、「報差旅費報公帳」、「出差報帳你就知道多好用了」、「差旅費啊，沒票根怎麼申請」、「那些可能是收藏家及鐵道迷們會購藏，就像收藏郵票、鈔票、錢幣一樣」。

也有許多網友開完笑說，「告訴老婆我那天出差」、「當作不在場證明」、「應該是用來給老婆檢查的吧哈哈」、「證明這個時間沒有跟小三在一起」、「拿來騙正宮很好用的」、「噓！這是不能說的秘密」。

雖然販售高鐵票根不違法，因為會有人真的只將它作為收藏，但如果買來是為了報假帳，這樣的行為恐構成偽造文書罪，被發現就有可能會吃上官司，提醒民眾請勿以身試法。

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
好心路人「迅速拉出林志穎」！　送醫初步傷況曝光
快訊／林志穎「拉出車外滿臉血」　經紀人曝最新狀況
特斯拉自撞起火！　目擊者：林志穎滿臉血手脫臼
林志穎剛說完「先去練卡丁車」　隔天慘撞分隔島
林志穎自撞重傷！手上名錶曝身分　要價300萬「全球限量500
快訊／林志穎親弟急奔醫院！　見照證實：那是他的車
快訊／林志穎駕特斯拉自撞起火！經紀人回應
特斯拉陷火海！　網崩潰狂湧「林志穎粉專」：快報平安
林志穎驚傳車禍送醫！1月才PO試駕特斯拉照片…愛車成性狂曬照
現場畫面曝！林志穎開特斯拉自撞成火球　車剩骨架

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣第1人！美女登山家「攻頂K2」無氧征服　寫世界攀登史紀錄

讓世界看見台灣軟實力　台灣燈會「花開雀舞迎新年」首奪NDA金獎

燒燙燙！最熱前3名都在花蓮　玉里熱爆飆出39.5度高溫

特斯拉車頭陷火海！網崩潰狂湧「林志穎臉書粉專」：快報平安吧

平均薪資6萬2！他開人力銀行「一堆不到30K」　網1點戰翻：合理吧

高鐵票根賣超好！內行揭「神祕用途」　網驚：原來還能這麼用

一旁在挖蚵仔吃！沒品母刨坑「讓兒大解放」　遊客不知玩屎堆

全台燒成紅番薯！18縣市高溫示警　花蓮玉里飆出37.9度高溫

類熱浪來勢洶洶！雙北、花蓮飆36度↑　台北午夜也罕見破30度

24高校熱唱畢業歌《一瞬》　前五強全面突破萬票關

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

教練臉貼透明獨木舟底　嘟嘴吸船網笑：在清潔？

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

台灣第1人！美女登山家「攻頂K2」無氧征服　寫世界攀登史紀錄

讓世界看見台灣軟實力　台灣燈會「花開雀舞迎新年」首奪NDA金獎

燒燙燙！最熱前3名都在花蓮　玉里熱爆飆出39.5度高溫

特斯拉車頭陷火海！網崩潰狂湧「林志穎臉書粉專」：快報平安吧

平均薪資6萬2！他開人力銀行「一堆不到30K」　網1點戰翻：合理吧

高鐵票根賣超好！內行揭「神祕用途」　網驚：原來還能這麼用

一旁在挖蚵仔吃！沒品母刨坑「讓兒大解放」　遊客不知玩屎堆

全台燒成紅番薯！18縣市高溫示警　花蓮玉里飆出37.9度高溫

類熱浪來勢洶洶！雙北、花蓮飆36度↑　台北午夜也罕見破30度

24高校熱唱畢業歌《一瞬》　前五強全面突破萬票關

特斯拉自撞起火！好心人「迅速拉出林志穎」　送醫初步傷況曝光

41歲文汶自然懷孕成功「給很多人希望」　老公吳皓昇開心到天亮

眼睛瞬間放大2倍！法式按摩手技＋頂級眼精萃奢寵出女神電眼

深夜偷剪電纜！花蓮男躲樹叢被警揪出　滿地贓物成鐵證

台灣第1人！美女登山家「攻頂K2」無氧征服　寫世界攀登史紀錄

合法麻將會館掩護職業賭場　點數籌碼換現金...員工也「貼一腳」

陳時中稱「沒擋BNT」　蔣萬安痛批：在國會公然說謊就是證據

辣臀網紅「地方媽媽Ellie」發文　求救：請大家幫忙找周伯伯！

宋慧喬下部新戲「男主角小她14歲」　2度攜手《太陽的後裔》編劇

福斯MQB平台問世10年生產逾3,200萬輛　R性能車上半年接單踴躍

短裙妹溜滑板腳朝天慘摔　網歪樓留言：可惡的草莓

生活熱門新聞

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

婦人漏尿6年求診　「挖出陳年避孕器」

飯店「2物品」最髒！內行人警告：千萬別用

4機車停紅燈秀鐵支車牌　網見「5987」笑了

網崩潰狂湧「林志穎粉專」：快報平安吧

女學生面試上夢想工作！媽嫌丟臉要她閉嘴

壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　兩派吵翻了

更多熱門

相關新聞

打掃驚見「長腿彈跳怪蟲」...網急喊別殺

打掃驚見「長腿彈跳怪蟲」...網急喊別殺

家裡若出現一種腿很長的怪蟲，而且彈跳速度極快，可先別急著拿蒼蠅拍、電蚊拍把這小蟲「除之而後快」，因為牠可是蟑螂的天敵！有一名媽媽日前在臉書PO文，表示租屋處位於一棟舊公寓的2樓，每天都有打掃環境衛生，近日卻發現這款怪蟲，文章曝光後，就有內行人表示，怪蟲的正式名稱為「蜚蠊瘦蜂」，是蟑螂的天敵，現在越來越少見了。

她驚見長腿怪蟲　網勸別殺：消失30年

她驚見長腿怪蟲　網勸別殺：消失30年

iPhone沒設鬧鐘卻每天7點響　行家：關掉它

iPhone沒設鬧鐘卻每天7點響　行家：關掉它

煮飯忘按開關！網教：加「這種酒」再煮一次

煮飯忘按開關！網教：加「這種酒」再煮一次

她電鍋忘按炊飯　過來人激推1招神解

她電鍋忘按炊飯　過來人激推1招神解

關鍵字：

台灣高鐵高鐵票根報帳爆系知識家

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞橋墩！滿臉血脫困

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

24歲裝甲兵殉職！神似「周渝民」電眼超帥　遺願讓人鼻酸

床戰男星突收手　柯淑勤真全裸：X！就是要給你摸

中國晶圓代工廠傳「抄襲台積電」

再發五倍券？　行政院：振興作法受歡迎

現場畫面曝！林志穎自撞起火　400萬特斯拉僅剩骨架

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面