機車坐墊夏天燙屁股！他疑惑為啥都選黑色　行家曝3原因

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友昨日（26日）在臉書PO文提問，「為什麼機車坐墊大多是黑色系的？」現在是夏天，太陽一曬就很吸熱，所以騎士們常常會抱怨坐墊太燙屁股。文章公開之後，很快就有內行網友總結出3個原因，分別為耐髒、百搭和便宜。

▲機車坐墊大多都是黑色的。（示意圖／記者周宸亘攝）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，「為什麼機車坐墊大多是黑色系的？這種天氣，黑色系會吸熱能啊！」因為實在想不通，這才決定PO文詢問，希望有人能幫忙解答。

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文章公開之後，吸引網友留言熱議，「耐髒吧」、「黑色百搭」、「其他顏色容易髒，而且讓人覺得騷包」、「主要原因是便宜，因為制式化大量生產了，比較便宜」、「10多年前，我曾經改了一次白色坐墊，超好看，然後就被割破了」。

還有內行人進一步解釋，越鮮豔的顏色越容易褪色，還會產生黏性，30年前流行過很多顏色的皮革坐墊，滯銷之後慢慢被淘汰，「後期熱處理壓模一體成型的皮革問世，自然也不會採用彩色皮革，所以現在只剩原廠會出咖啡色或灰色的皮革款式，要其他顏色的話，就要找店家客製化了」。

也有少數網友不以為然，認為大多數人覺得黑色耐髒是鴕鳥心態，畢竟坐墊不清理就是會髒，改成白色或是其他顏色，髒了便會馬上發現並清理掉，「才不會坐在多髒的東西上面自己都不知道」。不過，更多人認為，不管坐墊選什麼顏色，夏天太陽一曬，還是一樣燙到靠北，所以選什麼顏色都沒差，自己喜歡就好。