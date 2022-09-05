陸103城爆發疫情「創2020年來新高」　6500萬居民靜態管理

▲深圳被封的店家。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情遍地開花，各地採取嚴格管控措施，深圳、成都等33座城市於部分或全部靜態管理，超過6500萬居民受影響。據統計，大陸近期有103座城市報告疫情，創2020年初以來的最高紀錄。

據《財新網》報導，今年暑期旅遊旺季，大陸海南、西藏、新疆等多個旅遊目的地省份陸續出現疫情，相繼實施靜態管理，曾導致大批遊客滯留。

8月中下旬，上述地區疫情逐步緩解。其中，海南三亞市自8月6日起實行臨時性全域靜態管理，目前暫未解除；青海西寧市8月31日宣佈，全市居家辦公時間延長至9月5日6時；新疆烏魯木齊8月23日結束全域靜態管理，但主城區中高風險區繼續「封閉」。

進入8月底9月初，河北、四川、遼寧、廣東等地疫情抬頭，管控措施快速升級。具體來看，石家莊鹿泉區8月25日實施全域靜態管理；大連市8月29日宣佈嚴控主城區人員流動，為期5天；鞍山市岫岩縣8月31日，實施全域靜態管理。

▲成都居民排隊做核酸 。（圖／翻攝自微博）

四川成都市全體居民9月1日起「原則居家」，成為上海之後，又一座實施全域靜態管理的超2000萬人口城市。另外，同省的阿壩州馬爾康市、西昌市也在全域靜態管理中。

大陸經濟重鎮廣東深圳，2日當天龍華區、羅湖區、福田區、龍崗區、南山橋、寶安區分別發佈通告，宣佈實施全區靜態管理。