　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸103城爆發疫情「創2020年來新高」　6500萬居民靜態管理

▲▼ 深圳,深圳疫情,大陸疫情。（圖／視覺中國）

▲深圳被封的店家。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情遍地開花，各地採取嚴格管控措施，深圳、成都等33座城市於部分或全部靜態管理，超過6500萬居民受影響。據統計，大陸近期有103座城市報告疫情，創2020年初以來的最高紀錄。

據《財新網》報導，今年暑期旅遊旺季，大陸海南、西藏、新疆等多個旅遊目的地省份陸續出現疫情，相繼實施靜態管理，曾導致大批遊客滯留。

8月中下旬，上述地區疫情逐步緩解。其中，海南三亞市自8月6日起實行臨時性全域靜態管理，目前暫未解除；青海西寧市8月31日宣佈，全市居家辦公時間延長至9月5日6時；新疆烏魯木齊8月23日結束全域靜態管理，但主城區中高風險區繼續「封閉」。

進入8月底9月初，河北、四川、遼寧、廣東等地疫情抬頭，管控措施快速升級。具體來看，石家莊鹿泉區8月25日實施全域靜態管理；大連市8月29日宣佈嚴控主城區人員流動，為期5天；鞍山市岫岩縣8月31日，實施全域靜態管理。

▲成都居民排隊做核酸 。（圖／翻攝自微博）

四川成都市全體居民9月1日起「原則居家」，成為上海之後，又一座實施全域靜態管理的超2000萬人口城市。另外，同省的阿壩州馬爾康市、西昌市也在全域靜態管理中。

大陸經濟重鎮廣東深圳，2日當天龍華區、羅湖區、福田區、龍崗區、南山橋、寶安區分別發佈通告，宣佈實施全區靜態管理。

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
太惡質！男大生撿屍後丟下裸露正妹　下場慘曝
阿堂鹹粥被洗1星！　他從1處看出「台灣人的自大」
才關閉150間門市！　「超夯迷因股」財務長墜樓亡
「阿堂鹹粥沒開發票」開口要才給！店家6字回應　網：不是第1次
認賠200萬！　廖老大三重店揭「被點名內幕」
台南鍋燒老店遭客嗆「要帶小弟來」：店砸了也有錢賠
正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬
快訊／嘉義死亡車禍！　男駕駛卡車內慘死
女大生4P反悔提告！　他救兄弟拿「性愛片當證據」下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雙胞胎打架影片惹爭議！原PO回應「網上搬來的」：沒想到網友當真

「屎尿體」被酸爆　女詩人「進不了作協」喊冤：不是我寫的！

陸103城爆發疫情「創2020年來新高」　6500萬居民靜態管理

成都宣布再封3天　超2000萬人繼續「原則居家」每天做PCR

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

重機女騎士逆向過彎「撞藍寶堅尼」！空中翻滾3圈重摔落地

雙胞胎兄弟「子宮內打架」出生就瘀青！醫師出面解釋　網友全懂了

共機8月擾台444次破紀錄！葛來儀：中國抹去了海峽中線

洗剪吹3次只要160元　年輕男進店「被推特殊服務」4.8萬飛了

女騎士過彎疑失控　猛撞對向藍寶堅尼「人直接飛出去」

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

雙胞胎肚裡打架

雙胞胎打架影片惹爭議！原PO回應「網上搬來的」：沒想到網友當真

「屎尿體」被酸爆　女詩人「進不了作協」喊冤：不是我寫的！

陸103城爆發疫情「創2020年來新高」　6500萬居民靜態管理

成都宣布再封3天　超2000萬人繼續「原則居家」每天做PCR

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

重機女騎士逆向過彎「撞藍寶堅尼」！空中翻滾3圈重摔落地

雙胞胎兄弟「子宮內打架」出生就瘀青！醫師出面解釋　網友全懂了

共機8月擾台444次破紀錄！葛來儀：中國抹去了海峽中線

洗剪吹3次只要160元　年輕男進店「被推特殊服務」4.8萬飛了

女騎士過彎疑失控　猛撞對向藍寶堅尼「人直接飛出去」

27歲女主播輕生　婚前和未婚夫買房卻在家「發現其他女人內褲」

她狂打30次玻尿酸「豐唇變大香腸」　醫警告：再整就堵住鼻孔

台鐵國慶連假「加開102班車」　車票9／9凌晨0時起開賣

中秋獎金平均1350元　僅44％企業會發放「創9年新低」

懷疑他偷襪子！泰籍移工利刃刺穿心臟殺同鄉　判刑15年定讞

曬出你和TOYOTA出遊合照「搶拿3萬獎金」！官方IG追蹤數破12萬

「2022臺北動物保護月」開跑　帶領市民一同走讀動物美好旅程

東京公園廁所驚見棄嬰！被發現時「尚有意識」　疑出生不到1個月

學韋小寶大絕招　黃珊珊揭「5字戰法」

遭禁運救柚農！花蓮擴大加工產業　收購800公噸提前去化

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

大陸熱門新聞

重機女騎士過彎撞藍寶堅尼　翻滾3圈落地

洗剪吹3次只要160　他進店噴4.8萬

雙胞胎「子宮內打架」出生就瘀青　醫師闢謠

睡覺被偷窺！她裝監視器驚見「3男輪流來」

女友稱死後復活成仙！　他網戀5年遭詐近2200萬

系統崩潰！成都靜默變「全城罰站」　

廈門：禁飛無人機10天 　違者被追究刑責

女騎士撞對向藍寶堅尼　人直接飛出去

OL保健品當飯吃　子宮長滿肌瘤

西瓜一剖開超嚇人！她驚：完全不敢吃

家院子挖坑封死老婆！狠尪屍骨上建3層樓鎮壓

成都再封3天！超2000萬人原則居家

陸103城爆發疫情　創2020年新高

陸女首富換人當！她身價達4600億

更多熱門

相關新聞

成都再封3天！超2000萬人原則居家

成都再封3天！超2000萬人原則居家

大陸四川成都4日晚間宣佈，將再繼續封城3天，自今（5）日0時至7日24時，在全市範圍內繼續開展全員核酸（PCR）檢測。另外，新津區、邛崍市可逐步有序恢復正常生產生活秩序，但外出和工作須持24小時內陰性證明。

從指揮官改當孫子的大抱枕　陳時中一張照片引上萬網友喊溫馨

從指揮官改當孫子的大抱枕　陳時中一張照片引上萬網友喊溫馨

本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢

本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲儘速接種疫苗

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲儘速接種疫苗

快訊／本土+34126！縣市分布曝光　新北破7千最多

快訊／本土+34126！縣市分布曝光　新北破7千最多

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情

讀者迴響

熱門新聞

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面