成都宣布再封3天　超2000萬人繼續「原則居家」每天做PCR

▲成都封控後的街道。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川成都封城4天後，4日再新增140例本入個案，官方宣布今（5）起再繼續封城3天，自今5日0時至7日24時，在全市範圍內繼續開展全員核酸（PCR）檢測。另外，新津區、邛崍市可逐步有序恢復正常生產生活秩序，但外出和工作須持24小時內陰性證明。

成都4日晚間發布通告，稱5日至7日3天時間，全市人員繼續按照「應檢必檢」要求，完成全員核酸檢測。期間，全市學校、幼稚園暫緩返校，實行線上教育。

新津區、邛崍市逐步有序恢復正常生產生活秩序，但各類空間密閉娛樂場所和公共文體場所暫停開放和營業；繼續暫停內用；養老院等實施封閉管理；宗教活動場所暫時關閉；嚴格控制會議、培訓等聚集性活動；除特定車輛外，其他車輛原則上不出入本行政區域。

成都其餘地方則繼續封控，且非必要不離開成都，確需離開的須持24小時內核酸檢測陰性證明。

據大陸國家衛健委今早通報，四川4日新增本土確診105例、本土無症狀患者80例，其中，成都新增本土確診90例、無症狀患者50例，累計新增140例個案。

▲成都民眾等核酸系統恢復。（圖／翻攝自微博）

據早前報導，超過2000萬人口的成都1日起開始全體居民「原則居家」，當地掀起囤糧買菜潮。4天封城期間，成都發生了核酸檢測系統崩潰一事，大批民眾苦等數小時，引發民怨。

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