　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

成都宣布再封3天　超2000萬人繼續「原則居家」每天做PCR

▲▼ 成都疫情。（圖／視覺中國）

▲成都封控後的街道。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸四川成都封城4天後，4日再新增140例本入個案，官方宣布今（5）起再繼續封城3天，自今5日0時至7日24時，在全市範圍內繼續開展全員核酸（PCR）檢測。另外，新津區、邛崍市可逐步有序恢復正常生產生活秩序，但外出和工作須持24小時內陰性證明。

成都4日晚間發布通告，稱5日至7日3天時間，全市人員繼續按照「應檢必檢」要求，完成全員核酸檢測。期間，全市學校、幼稚園暫緩返校，實行線上教育。

新津區、邛崍市逐步有序恢復正常生產生活秩序，但各類空間密閉娛樂場所和公共文體場所暫停開放和營業；繼續暫停內用；養老院等實施封閉管理；宗教活動場所暫時關閉；嚴格控制會議、培訓等聚集性活動；除特定車輛外，其他車輛原則上不出入本行政區域。

成都其餘地方則繼續封控，且非必要不離開成都，確需離開的須持24小時內核酸檢測陰性證明。

據大陸國家衛健委今早通報，四川4日新增本土確診105例、本土無症狀患者80例，其中，成都新增本土確診90例、無症狀患者50例，累計新增140例個案。

▲成都民眾等核酸系統恢復。（圖／翻攝自微博）

據早前報導，超過2000萬人口的成都1日起開始全體居民「原則居家」，當地掀起囤糧買菜潮。4天封城期間，成都發生了核酸檢測系統崩潰一事，大批民眾苦等數小時，引發民怨。

►►系統崩潰！成都封城變「全城罰站」　幕後公司曝竟是市場巨無霸

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
大馬王力宏爆「玩弄人妻被打」！13秒影片曝　FB全是摟妹照
告別式現場！2勇警「遺照露燦笑」家屬哭紅眼　蔡英文親頒褒揚令
球場爆衝突！　NBA球星遭球員和保全圍毆
BA.5潛伏期變短「剩2天」！　醫示警3後果：死亡風險大增
大馬女星「5歲遭鬼父逼看自慰」！　爆惡行：他跟我進廁所
夫約鄰居人妻車震　正宮被瞞到最後一刻！2鐵證反擊成功
星巴克今起「買一送一」　挑對時段進店現賺一杯
超狂炫富！灰熊少主曬「鑲滿鑽石牙套」　才簽59億大約

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

成都宣布再封3天　超2000萬人繼續「原則居家」每天做PCR

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

重機女騎士逆向過彎「撞藍寶堅尼」！空中翻滾3圈重摔落地

雙胞胎兄弟「子宮內打架」出生就瘀青！醫師出面解釋　網友全懂了

共機8月擾台444次破紀錄！葛來儀：中國抹去了海峽中線

洗剪吹3次只要160元　年輕男進店「被推特殊服務」4.8萬飛了

女騎士過彎疑失控　猛撞對向藍寶堅尼「人直接飛出去」

睡覺感覺被人偷窺！她裝監視器後驚見「3男輪流來」

陸國產大型太陽能無人機首飛成功　「啟明星50」能長時間留空飛行

民調：香港超過一成老人或其家人確診不通報

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

雙胞胎肚裡打架

成都宣布再封3天　超2000萬人繼續「原則居家」每天做PCR

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

重機女騎士逆向過彎「撞藍寶堅尼」！空中翻滾3圈重摔落地

雙胞胎兄弟「子宮內打架」出生就瘀青！醫師出面解釋　網友全懂了

共機8月擾台444次破紀錄！葛來儀：中國抹去了海峽中線

洗剪吹3次只要160元　年輕男進店「被推特殊服務」4.8萬飛了

女騎士過彎疑失控　猛撞對向藍寶堅尼「人直接飛出去」

睡覺感覺被人偷窺！她裝監視器後驚見「3男輪流來」

陸國產大型太陽能無人機首飛成功　「啟明星50」能長時間留空飛行

民調：香港超過一成老人或其家人確診不通報

「X你娘、警察就賊仔！」高雄男酒駕被攔　管不住嘴下場慘

王心凌風頭險被露小蠻腰阿嬌搶走　套13萬香奈兒衣秀一姐氣勢

中山高2大車追撞1車翻邊坡　北上嚴重回堵用路人哀號

陳時中甩「偷窺」臉書曬孫照　他見關鍵詞冷諷：人設洗的有夠硬

大車站計畫刺激沈寂33年重劃區　台中東區房價暴衝5字頭

前奧運冠軍點出陳雨菲擊敗戴資穎關鍵　盼她保持優點更進步

新台幣跌不停！開盤貶3.2分　以30.62元開盤

告別式現場曝！2勇警「遺照露燦笑」家屬哭紅眼　蔡英文親頒褒揚令

扯！NBA前鋒竟在歐錦賽遭圍毆　土耳其要FIBA徹查否則退賽

英雄命！普神代打夯第695轟　只差1發追平A-Rod並列史上第4

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

大陸熱門新聞

重機女騎士過彎撞藍寶堅尼　翻滾3圈落地

雙胞胎「子宮內打架」出生就瘀青　醫師闢謠

洗剪吹3次只要160　他進店噴4.8萬

睡覺被偷窺！她裝監視器驚見「3男輪流來」

女友稱死後復活成仙！　他網戀5年遭詐近2200萬

廈門：禁飛無人機10天 　違者被追究刑責

系統崩潰！成都靜默變「全城罰站」　

女騎士撞對向藍寶堅尼　人直接飛出去

OL保健品當飯吃　子宮長滿肌瘤

西瓜一剖開超嚇人！她驚：完全不敢吃

家院子挖坑封死老婆！狠尪屍骨上建3層樓鎮壓

陸女首富換人當！她身價達4600億

單身正妹回家遭尾隨！陌生男：找妳約跑

BMW女酒駕撞人！他「臉部朝地」遭拖行1km

更多熱門

相關新聞

從指揮官改當孫子的大抱枕　陳時中一張照片引上萬網友喊溫馨

從指揮官改當孫子的大抱枕　陳時中一張照片引上萬網友喊溫馨

前疫情指揮官、台北市長參選人陳時中4日在臉書貼出一張和孫子的合照，陳時中用台文寫下，這是除夕夜難得全家人一起過年，自己被寶貝孫仔當成大抱枕時留下的照片，照片曝光後，短短半小時就吸引破萬網友按讚，紛紛留言「好溫馨」、「有這樣的阿公真是幸福」、「阿孫的大玩偶」。

本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢

本週單日確診恐破4萬！莊人祥曝趨勢

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲儘速接種疫苗

基隆專責病房空床率67.9%　林右昌籲儘速接種疫苗

快訊／本土+34126！縣市分布曝光　新北破7千最多

快訊／本土+34126！縣市分布曝光　新北破7千最多

快訊／今增34126例本土「連6天破3萬」　另增35死

快訊／今增34126例本土「連6天破3萬」　另增35死

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情成都疫情成都封城東軟

讀者迴響

熱門新聞

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

2警深夜打瞌睡被「緊貼車窗」錄

暴瘦淡出！89歲素珠「中秋節失約」近況曝

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

住民宿隔壁！他一見「客人包棟」就崩潰

更多

最夯影音

更多
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面