醫點破免治馬桶「4迷思」：染性病別隨便推給馬桶好嗎？

▲陳時中提政見「公廁裝免治」遭酸性病傳播鏈， ICU醫師陳志金解答4點迷思。（圖／記者劉維榛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨籍台北市長參選人陳時中近日提出「廣設公廁免治馬桶」政見，引發民眾質疑坐式馬桶恐釀性病感染，還有人大酸是「性病傳播鏈」。對此， ICU醫師陳志金4日發文，解釋4點關於免治馬桶的迷思，直言「感染性病最常見的途徑，大家心裏都很明白，請不要隨便推給馬桶好嗎」。

ICU醫師陳志金4日在臉書表示，關於憂心使用免治馬桶會傳染性病，他有4個簡單的邏輯要跟大家分享，第1點是「如果免治馬桶那麼容易傳染性病，它還會繼續存在嗎，各大飯店還會使用嗎，還會被日本奧運採用嗎，劉德華還會代言嗎，市議會還會安裝嗎？」

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第2點是「馬桶噴嘴在你尿尿和便便時，是藏起來受保護的。噴嘴「出鞘」完成任務後，它是會清洗後才收回的，希望大家知道。第3點是「縱使坐上免治馬桶，你的手並不會因此被綁起來，你還是可以選擇用手拿衛生紙擦屁屁喔，免治馬桶是對有需要的人的一種貼心，覺得不需要的人，大可不必使用」。

他最後第4點說，「其實感染性病最常見的『途徑』，大家心裏都很明白，請不要隨便推給馬桶好嗎？」

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也說，性病主要是透過人與人直接連結、接觸作為傳染途徑，幾乎不會藉由一般物品間接傳播。但他也強調是「幾乎」，因連中樂透或被雷打到這種事都可能發生，天下沒有「絕對不會」發生的事情。

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