阿堂鹹粥1碗260遭負評灌爆！老闆喊「管他幾顆星」：老台南在吃的

記者柯振中／綜合報導

台南美食「阿堂鹹粥」近日再度漲價，一碗魚肚粥價格260元，與去年的價格相比，漲幅高達3成，也因此有許多網友不滿，在Google評論留下1星評價。對此，二代傳人張春堂表示，不在乎被評幾顆星、要怎麼評價都沒關係，「因為我這是老台南（人）在吃的。」

阿堂鹹粥2021年底漲價，一碗魚肚粥、魚皮粥價格從180元調整為200元。沒想到時隔約9個月，鹹粥價格再度調漲，魚肚粥、魚皮粥目前一碗260元，與去年相比，漲幅高達3成。

阿堂鹹粥老闆娘表示，因為近期虱目魚太貴，每天都漲好幾元，實在是受不了，所以才決定調漲價格。不過，這種說法不被網友採信，Google也多出許多負面評論。

▲阿堂鹹粥的價格與過往相比，已經漲了許多。（圖／記者林悅翻攝）



許多網友留評價洗版，「貴得太離譜！台南好吃的海產、土魠虱目魚鹹粥比比皆是。價格80元~120元，新鮮美味又好吃」、「再唬爛一點啊！原物料、原油、海運運價指數全面下跌！還漲？當大家都沒玩股票是嗎」、「我很想支持，但看到價錢漲這麼兇立馬留一顆心大力推薦」、「一碗才賣260實在太便宜了，直接賣1000好了，哈哈哈。」、「老闆說海運一直漲，你最貴（的）虱目魚不是國內養殖的嗎」、「才260太便宜了，希望可以貴一點！一碗一萬我一定每天吃。」

對此，阿堂鹹粥的二代老闆張春堂指出，「我不在乎幾顆星啦」，這項技術從父輩傳下來，到現在他的兒子也是這樣做，偷工減料不是店內宗旨，每一碗粥都用料實在。

張春堂指出，店面開立到現在，已有70年的歷史，「我這是老台南（人）在吃的」，他不在乎網路上如何評價、想怎麼評價都沒有關係。

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