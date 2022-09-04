阿堂鹹粥遭洗1星負評！　律師點1關鍵「誰在意那60元」：嫌貴別吃

▲台南阿堂鹹粥再漲60元。（圖／翻攝Google地圖）

記者施怡妏／綜合報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」2021年從每碗180元調漲到200元，今年9月再喊出虱目魚漲價，因此每碗要價260元，幅度高達3成，許多網友不滿，到Google評論上刷負評，林智群律師就表示，就算漲價了，會買單的人還是會買單，觀光客都花錢到台南玩，「會在意那60元嗎？」對此，不少網友點頭，以價制量很正常。

律師林智群在臉書發文，「就算是漲價，會買單的還是會買單，你刷負評有什麼鳥用？」觀光客都花高鐵票、旅館費到台南玩了，「大家會在意那個60元嗎？」大家比較在意的，是在大太陽底下大排長龍吧。

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林智群認為店家一定有算過，一個午餐時段最多翻5輪，大約有200名客人，「200元，可以做4萬元生意，可是還是一堆人等得不耐煩走了，與其這樣，還不如漲到260元」。

林智群指出，同樣都是做到200人的生意，一碗漲價到260元，可以賺5萬2千元，「排隊人潮剛剛好，不用等太久，顧客也可以接受等一下下，不用等很久，會買單的就是會買單，嫌貴就不要吃，市場經濟就是如此」。

貼文一出，多數網友認為，以價制量其實很正常，「觀光客最愛打卡，然後寫『來試試看260的粥』，一種類炫耀的意思」、「如果店家的目標客群，大部分都是觀光客的話，那真的可以這樣做，以價制量」、「老實說就算他要賣2600元也是他家的事，刷負評蠻無聊的」、「物以稀為貴啊，這麼珍貴漲價本來就是市場經濟自然的發展啊」、「內行的，以價制量，不來拉倒」。

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