「阿堂鹹粥」又漲惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星！老顧客力挺

記者林悅／台南報導

台南知名小吃「阿堂鹹粥」魚肚、魚皮鹹粥9月起漲價成260元，不少網友湧進google評論留下負評，但4日店內仍坐滿顧客，排隊人潮不斷，老闆張春堂指出，他不在乎幾顆星，要怎樣評價都沒關係，他不偷工減料用料實在而且大碗，漲價後生意也沒什麼影響。

▲台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒，惟阿堂鹹粥似乎不受漲價風波影響，店內仍擠滿用餐的顧客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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阿堂鹹粥2021年調漲，魚肚鹹粥及魚皮鹹粥一碗要價200元，當時就引發網友痛批，但9月又漲價60元，每碗260元，雖然店家表示是「虱目魚太貴」，不得已才調漲，且鹹粥料多實在，除了一整片完整地魚肚外，還有土魠跟蚵仔，但網友並不買單，更湧進google對該店評論刷一星負評。

老闆張春堂對此回應指出，他不在乎被評幾顆星，要怎麼評價都沒關係，他們有70年歷史，從他父親、他及兒子，都用料實實在在不偷工減料，因虱目魚、蚵仔成本提高很多，蚵仔一斤200多元，且他們的鹹粥很大一碗，一個人可能吃不完，老台南人就是這麼吃，外客要來吃一些「湯湯水水」的他沒有，偷工減料的他不會做，只會實實在在地做，且調漲後生意並不受影響。





台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價話題延燒，4日阿堂鹹粥內仍坐滿用餐顧客，不少人在店外等待空桌，排隊點餐人潮絡繹不絕，員工們也忙到停不下來，外帶的也要等10分鐘，老顧客出面力挺店家，表示鹹粥份量十足，一份可以讓2個人吃飽，他們可以接受調漲到260元。

有些遊客到了店內才知道漲價，他們表示一碗鹹粥260元真的偏貴，可能就不會點魚皮或魚肚鹹粥，而是選擇只要160元的土魠鹹粥及虱目鹹粥。也有遊客表示，以前來吃就是1人1碗，漲價後只能2人吃一碗，但他們既然都特地到台南玩，即使覺得有點貴，還是會來用餐。