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阿堂鹹粥又漲價「一碗260元」！9個月漲2次　老闆娘喊：虱目魚太貴

▲▼阿堂鹹粥用餐人潮。（圖／記者林悅攝）

▲▼阿堂鹹粥又漲價了。（示意圖／記者林悅攝）

記者柯振中／綜合報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」2021年底調漲價格，魚皮鹹粥、魚肚鹹粥一碗從180元漲到200元，沒想到時隔9個月，店內價格再度調漲，魚肚鹹粥從一碗200元漲到260元，幅度高達3成，氣得許多網友跑去刷負評。

阿堂鹹粥去年將魚皮鹹粥、魚肚鹹粥等品項的價格調漲，從180元漲為200元，當時引起許多網友不滿，跑到Google評論留下一星負評。

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當時阿堂鹹粥的老闆為此出面道歉，因為漁貨原物料等食材價格不斷上漲，實在是迫於無奈，才決定漲價。阿唐鹹粥的老闆強調，品管是一切的根本，若使用次級品，當然也能賺錢，但這些東西要吃進身體裡，客人的健康要謹慎、食材品質也是自我要求，「我堅持用新鮮食材！是拚信用拚品質。」

▼阿堂鹹粥又漲價，魚肚鹹粥從200元漲到260元。（示意圖／記者林悅攝）

▲▼阿堂鹹粥用餐人潮。（圖／記者林悅攝）

沒想到，時隔約9個月，阿堂鹹粥的價格再度調漲，許多品項調整約10元，最貴的則是魚肚、魚皮鹹粥，一口氣從200元漲到260元，漲幅高達3成。

對此，阿堂鹹粥的老闆娘則說，是因為這波虱目魚漲價很凶，天天都在漲價，「它是一天漲幾塊」，所以才跟著調整價格。

不過，儘管老闆娘給出解釋，仍有不少民眾不買單，更有許多網友留言怒斥，「看著排隊就進去吃了，一生吃過最貴的粥」、「漲60塊有點太扯」、「賣這樣的價格太貴，愛吃的就去吃吧！就算成本調漲，也沒漲到這麼誇張」、「真的超離譜！金粥？石油粥？太囂張！」

至於另一間同樣販售鹹粥的業者，一碗魚肚粥仍維持在130元。該店家的業者表示，因為都是老顧客在吃，所以日子能過得去就好。至於該如何選擇，則取決於消費者的偏好。

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