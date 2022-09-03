好市多「義美鮮奶漲價」　網見1物也變貴！他嘆：跟家樂福差不多了

▲好市多義美鮮奶漲價了。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「義美鮮奶也漲價了...」一名女網友驚呼，最近在好市採買食物，怎料看明細時，發現義美鮮奶變貴16元。文章引發討論，有會員也傻眼直呼「星期三買還是269元」，就連土司也漲價了。對此，有網友表示「太貴了，跟家樂福差不多了！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近逛賣場時，結完帳看明細時，才發現義美鮮奶2公升容量也漲價了，一組兩瓶從269元調漲至285元。

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▲原PO看明細才驚覺漲價。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



萬物狂漲，只有薪水不漲，讓一票網友哀號，「而且還多了一層塑膠膜把兩瓶鮮奶束在一起...根本就是增加成本」、「星期三買還是269元」、「就是薪水沒漲」、「這狂漲的價格已經沒什麼價差優惠，很多商品住家附近全聯購買就好了，小份又新鮮，重點是不用會員費還有回饋點數換現金」、「奶製品都漲阿，常買的起司片從399漲到615，真的就吃不消」、「但是還不剪卡，還是一直去」、「吐司也漲價，37變49元」。

其他網友則回應，「家樂福同樣的義美鮮乳一瓶158，等於價差只差15了」、「太貴了，跟家樂福差不多了」、「上週看到，家樂福一罐158」。

▼網友熱議。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

