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颱風影響氣溫下降　日月潭萬人泳渡154人抽筋或失溫

▲視障選手洪義同（左）勇奪日月潭萬人泳渡身障組第一。（圖／南投縣政府提供）

▲視障選手洪義同（左）勇奪日月潭萬人泳渡身障組第一。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

去年因新冠肺炎疫情停辦的第40屆日月潭國際萬人泳渡，今天清晨在朝霧碼頭正式登場，儘管受疫情和軒嵐諾颱風大雨雙重考驗，報名者仍有約1.6萬人無畏風雨、如期熱血出賽，報到率達9成；其中視障選手洪義同、潘安克服自身不方便的第三重考驗，分別勇奪身障組第一和第二名，令人動容。

日月潭周邊今天清晨起即大雨不斷，所幸7時前天氣稍微放晴、雨勢稍歇，大會為減少選手在雨中久候，提前開放一般組與身障組同步下水；已是第4度參加泳渡的洪義同來自台中市，以不到1小時成績完成挑戰，潘安則是第3次參加的潘安，在伴游人員陪同下，以約60分成績挑戰成功。

由於報名人數眾多，加上疫情未歇和颱風影響天候氣溫，在在讓縣府醫療救護團隊如臨大敵：為維護選手安全，救護組由彰化基督教醫院、竹山秀傳醫院、沙鹿童綜合醫院、台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院等5家醫院組成，並動員逾60位醫護人員、志工及6輛救護車，開設朝霧碼頭、伊達邵碼頭及九龍口3處救護站。

▲▼日月潭萬人泳渡活動設置3救護站。（圖／南投縣政府提供）

▲▼日月潭萬人泳渡活動設置3救護站。（圖／南投縣政府提供）

▲視障選手洪義同（左）勇奪日月潭萬人泳渡身障組第一。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

南投縣衛生局指出，日月潭氣溫受颱風影響而偏低、早晚溫差大，參雜陣陣大雨，下水泳客不時有身體狀況，衛生局也在伊達邵救護站設置增溫室及保暖被、吹風機、熱茶等備用，待活動結束共計提供泳客醫療服務154人次，主要為失溫、抽筋、頭暈、筋攣；伊達邵救護站總指揮官、彰基醫師張耀元則表示，今年救護站收治情形以失溫、抽筋比率較高，因為天氣因素，朝霧碼頭救護站收治失溫的比率較高，伊達邵則以抽筋較多。

衛生局表示，為使日月潭萬人泳渡活動發揚國際，特請中華民國業餘無線電促進會向國家通訊傳播委員會申請，設置日月潭萬人泳渡無線電臨時站台（Sun Moon Lake International Swimming Carnival）；無線電志工陳建仲表示，這次於萬人泳渡活動前即開始傳送資訊，透過業餘無線電愛好者分享平台HF頻率傳送，將現場活動狀況以無線電及發送照片方式傳送到世界各地，讓國際同步接受活動盛況。

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