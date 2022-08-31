日月潭萬人泳渡系列活動周末兩天登場　南投縣公告交管措施

▲第40屆日月潭國際萬人泳渡系列活動，將於9月3日展開。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2022日月潭國際萬人泳渡嘉年華」系列活動將於9月3、4日（周六、日）登場，南投縣政府也公告活動期間，日月潭地區道路實施交通管制內容；集集分局長黃壬鍵呼籲，於活動期間前來日月潭周邊的遊客務必遵守員警交通指揮，以保持交通順暢。

日月潭朝霧碼頭前廣場（碼頭停車場淨空）、台21線60K+500至64K+300（中山路二線道）之路段、台21甲線（中正路）青年活動中心至潭南三岔路口之路段，自9月3日（星期六）下午3時起至4日（星期日）下午4時止，將禁止路邊停車。

萬人泳渡當天的9月4日（星期日）清晨6時至下午4時止，環湖公路實施單向管制，所有車輛只能依順時鐘方向行駛，並禁止由頭社經台21甲線往伊達邵方向行駛，或由台21線中山路、中正路口（九龍路口）往水社方向行駛。

伊達邵街區包括義勇街、水沙連街、日月街（日月街、水秀街口）、文化街（文化街、德化街口）、德化街（德化街、文化街口）、瑪蓋旦街（瑪蓋旦街與文化街口至瑪蓋旦街與日月街口路段，瑪蓋旦街與山明街口至馬蓋旦街與中正路口），自9月3日（星期六）下午3時起至4日（星期日）下午4時止，除公務車輛、緊急救護車輛及工作人員車輛外，其他車輛禁止進入。

泳渡當天的9月4日（星期日）清晨6至下午4時止，有三路段開放路邊停車：1、台21線60K+300至57K+500九龍路口往魚池方向四線道之外側車道及台21線64K+300往頭社方向四線道之外側車道；2、台21甲線1K+800至6K+500除轉彎處外，靠左側山壁提供大型車輛依序停車（有專人引導）；3、台21甲線7K+300（潭南三岔路口）起，往頭社方向靠左側山壁提供小型車依序停放；

4日早上6時至11時止，台21線60K+500至60K+300則實施調撥車道，魚池往日月潭方向為3車道，日月潭往魚池方向為1車道。