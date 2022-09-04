不畏軒嵐諾風雨！1.8萬人嗨爆泳渡日月潭　現場壯觀畫面曝

▲日月潭泳渡如期舉行。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

今年第十一號颱風「軒嵐諾」持續影響天氣，中央氣象局表示，軒嵐諾重回強烈颱風之姿，各地風雨不斷。不過，南投日月潭國際萬人泳渡嘉年華活動4日仍如期舉行，儘管現場下起暴雨，但參賽者仍不畏風雨，情緒相當興奮高昂。

受到軒嵐諾引響，全台各地風雨不斷，中央氣象局也針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣等地發布暴雨特報。不過，第40屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華仍如期舉行。

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▲▼參賽者不畏風雨下水前行。（圖／記者高堂堯翻攝）

據悉，今年參加活動人數總計18709人，前總統馬英九也第9度出席活動，而透過畫面可以看到，現場持續下著大雨，大會也提前讓參賽者出發，儘管如此，參賽者仍情緒相當高昂，不畏風雨下水前行，現場氣氛嗨翻，畫面也相當壯觀。

此次活動男子組第一名為來自東吳大學的林哲宇，以44分鐘的好成績上岸，第二名則是東吳泳隊的周育承，以48分鐘的成績獲得第二名。林哲宇開心表示，昨天自己也參加了公開水域游泳錦標賽，而今天雖然一開始下大雨，但中間放晴，游起來也很舒服，水位不會太高也不會太冷，游起來很舒服，所以今天成績比昨天快了一分鐘。

▲來自東吳大學的林哲宇、周育承分別獲得男子組第一、二名。（圖／記者高堂堯翻攝）

另外，女子組部分則是新北市代表許家馨，與男子組第三名，同樣也是新北市代表隊的楊皓予(新北市水上安全工作隊員)，皆以57分成績上岸，且兩人還是姑姪，上岸後兩人開心合照，難掩激動好心情。

▲新北市代表許家馨與楊皓予分別獲得女子組第一名、男子組第三名，且兩人還是姑侄關係。（圖／記者高堂堯翻攝）