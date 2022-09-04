延續優質施政　鄭運鵬籲支持：鄭市長交棒小一號鄭市長

▲延續鄭文燦優質施政，鄭運鵬籲支持：鄭市長交棒小一號鄭市長。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬4日和市長鄭文燦，共同出席桃園商業會第25、26屆理事長交接典禮表示，未來當選將推動「三大工作、兩個信任」，分成短、中、長期來推動產業政策。鄭運鵬說，雖然兩個鄭市長體型有所不同，但特質不變，他將繼續延續鄭文燦的優質施政，加速運轉桃園，請大家支持「鄭市長交棒小一號的鄭市長！」

鄭運鵬指出，近年來桃園成長相當迅速，8年來人口增加21萬人，表示大家對市長鄭文燦的市政表現相當信任，鄭文燦不分藍綠的施政方針，也展現他的溝通和協調能力，強調未來的市府團隊將繼續推動「兩個信任」，讓桃園市民相信市政團隊的效率和協調溝通能力，保持良好的公私合作，持續桃園的發展。

另外，推出短、中、長期三大工作方向，來解決疫後振興和桃園缺工的問題。解封之後各地將進入大搶客時代，力爭來台灣的遊客消費留在桃園。缺工的問題透過做六領七、缺工產業補助、證照補助，讓投入缺工產業的青年做滿一年最高可領八萬五千元。長期人才的培育則藉由航空城計畫，打造半導體學院、PCB學院，推行桃園人才在地培養，擴大桃園與新竹半導體產業的廊帶優勢。

市長鄭文燦則表示，近年疫情雖然衝擊全台，但桃園展現韌性逆勢成長，投資與建設是全台最高，不僅佔台灣三大方案投資總金額的二成，市府也推動許多公共建設和社會福利，讓桃園成為少數在疫情期間仍能逆勢成長的城市。鄭文燦也強調，疫情逐漸趨緩後最重要的課題就是鼓勵民眾出來消費，市府也將和商業會合作推動振興。

「這次疫情對各行各業的影響很大，但除了振興以外，台灣少子化帶來的缺工問題也需要解決！」鄭文燦說，不只是傳統產業，農業、服務業、科技業都很缺工，政府需要開始制定各種計劃來解決。鄭文燦也強調，桃園需要開放心態並且能解決問題的領導者，鄭運鵬過去擔任立法院黨團幹事長，都是問題導向、服務導向、解決導向，也協助桃園推動許多建設，他相信鄭運鵬能解決問題，並和商業會建立很好的夥伴關係。