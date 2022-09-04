陳麗娜「壓線參選」遭罵翻　國民黨部沈默2天回應...婦保名額不讓

▲高雄韓國瑜選前之夜，立委候選人陳麗娜。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員參選登記在2日截止，不過就在時間結束最後一刻，現任國民黨市議員陳麗娜已經宣布不參選，卻在這時間點派了助理前來登記，對小港、前鎮選局投入震撼彈，各方質疑聲浪四起，也國民黨提名的該選區議員參選人陳識明發文痛批黨中央，而高雄市黨部沈默2天後，發出新聞稿說明了。

國民黨高雄市黨部在4日下午2點12分發出新聞稿表示，針對第十選區(前鎮、小港)同意陳麗娜議員報准參選，是以考量整體選情發展而決定，希望以席次最大化、團結拚過半的目標來努力，市黨部未來也會加強新人的輔選工作，希望第十選區四席全壘打、議會席次過半。

市黨部指出，「第十選區共有8席議員，其中有2席婦女保障名額，由於上屆國民黨在全市婦女保障全壘打，而此次該選區本黨僅有一位女性登記參選，面對對手及其他小黨女性參選人來勢洶洶，本黨不可能將第2席婦保拱手讓人，考量本黨整體議員選情發展、議會爭取過半席次，第十選區婦保名額成為關鍵少數，因此黨部同意陳麗娜議員報准參選」。

▲陳麗娜原宣布交棒助理呂謦煒，卻改口報名參選。（圖／翻攝自陳麗娜臉書）

高雄市黨部強調希，望曾麗燕議長及陳麗娜議員兩位女性參選人共同出戰，守住婦女保障名額關鍵席次，並由蔡武宏議員及新人陳識明開拓年輕及中間選民的票源，同時承諾在選戰倒數計時，會加強蔡武宏議員與陳識明各項輔選工作，也希望大家能共同團結努力，為第十選區搶下4席全壘打，年底議會才能拚過半！

目前高雄小港、前鎮這個選區，總共有8席名額，這次總共有17名參選人，也被視為一個競爭激烈的艱困選區，目前國民黨有陳麗娜、曾麗燕、蔡武宏跟陳識明，民進黨有黃彥毓、鄭光峰、黃雍琇和陳致中，另外時代力量有湯茹婷、台聯的吳銘賜、小民參政歐巴桑聯盟的于仙玲、無黨團結聯盟的李順進、台灣基進的黃靖雅，左翼聯盟的顏坤泉、無黨籍的余宗熹、朱挺玗、蔡媽福等。





▲朱挺玗（圖右一）以無黨籍身份參選。（資料圖／地方中心攝）

陳麗娜在最後一刻參選，就是要直指婦女保障名額，這對於民進黨的黃雍琇、時代力量的湯茹婷以及台灣基進的黃靖雅來說都是當選的一大變數，甚至是阻力。因為原本競爭對手當中，還有一個原本從國民黨退黨，現在以無黨籍身份參選的朱挺玗，更是不容小覷的對手，2018年選舉時差一點就當選，這次捲土重來，想必對國民黨想打婦女保障名額的算盤，也是一大考量。