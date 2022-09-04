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陳時中提公廁裝免治馬桶　黃珊珊：提升品質比「華而不實設備」有用

▲▼黃珊珊出席民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋活動。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

▲黃珊珊出席黃瀞瑩服務處暖屋活動。（圖／黃珊珊競選辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日端出「廁所三寶」政見，允諾將北市府轄管公廁全面更新為免治馬桶，但不只政見本身引發爭議，連宣傳片偷窺畫面也引來不少網友批評，最終緊急下架更新。無黨籍台北市長參選人黃珊珊4日表示，提升品質比設計華而不實的設備有用，也不需要製造階級對立。

黃珊珊4日下午出席民眾黨台北市議員參選人黃瀞瑩服務處暖屋活動，針對陳時中提免治馬桶政見，黃珊珊表示，自己身為女性，認為此事真的不能兒戲，陳時中原本的立意應該是良善的，想要開個玩笑，但性騷擾與窺視這件事情，真的不能用兒戲來帶過，過去她身為北市府性平委員會副主委，有負責性騷擾相關會議的討論，知道很多事情會造成他人陰影。

黃珊珊指出，該影片有幾個缺點，包括沒有尊重他人隱私，且也有可能教壞小孩，「我覺得這件事情是比較嚴重的。」免治馬桶此題目，過去也有很多議員質詢過多次，希望能夠在公共廁所設置免治馬桶等，而北市府也有做過評估，過去新竹市曾經有試辦過，但有75％市民反對，可見某些東西還是得視「管理維護」。

黃珊珊認為，不同公廁有不同方式，他希望能提升每個公廁的品質，達到中央的規定，目前北市府轄管的公有廁所都朝「特優」邁進，也就是要提升品質，「比起去設計一個華而不實的設備來得有用。」大家還是要回歸市政，這件事情希望陳時中能夠尊重，包括要守法，且不要當成兒戲。

針對陳時中競選團隊發言人林楚茵稱，台北市議會、北市府、立院廁所也有免治馬桶，為何一般市民不能用？黃珊珊回應，不用製造階級對立，每個地方有每個地方的設置，林楚茵所說的公廁有所不同，市議會本身有管理維護，但一般公廁例如市場，是要由自治會負責，還是得尊重當地的管理單位。

黃珊珊強調，不要製造所謂階級對立，免治馬桶可能可以對清潔上有所協助，但若本身沒有清理乾淨，可能會造成管理維護上更大的困擾，重點是在於提供一個無臭、無味且乾爽的環境，還是比較重要。

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