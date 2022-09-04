南警推動失蹤走失老人家屬DNA建檔　成功助無名屍回家

▲台南市警五分局協調溝通失蹤長者家屬同意至分局接受採集唾液進行DNA建檔，因而成功在中秋佳節前夕，幫無名屍老翁「回家」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局積極推動列管失智走失老人，協調溝通家屬同意至分局接受採集唾液進行DNA建檔，因而成功在中秋佳節前夕幫助1名無名屍老翁「回家」。

內政部警政署近期推動清查受理失蹤逾7年仍未尋獲案件，由失蹤人口列管之分局，協調鼓勵失蹤人口家屬至分局偵查隊，同意接受唾液採集，送往法務部進行DNA建檔比對。

為提高失蹤人口尋獲率，南市警五分局長洪頂力指示「不要設受理年限」，應擴及轄內列管失智走失老人，主動協調溝通家屬同意至分局接受採集唾液進行DNA建檔，結果成功在中秋佳節前夕幫助1名無名屍老翁「回家」。

警方指出，2017年住於北區1位老人因失智走失音訊全無，家屬擔心安危報警協尋，因當時走失老人未有交通工具，也未有攜帶行動電話，家屬片尋不著，警五分局調閱路口監視器畫面亦均無老人影像，所以歷經6年一直查尋未果，而期間警五分局防治組巡佐鄭嘉德不時與家屬抱持聯繫，安撫家屬長期以來的不安情緒，並不斷嘗試以各方式積極持續查尋。

今年7月份，家屬在鄭巡佐通知下同意接受採集唾液進行DNA建檔進行比對，皇天不負苦心人，終於獲得警政署鑑識中心傳來的好消息，成功比對出1筆與失智老人DNA達99.9％的符合資料，家屬並在鄭巡佐的全程協助下，至地檢署完成指認程序，家屬事後表示「真的要感謝警五分局，尤其是鄭巡佐不離不棄的陪伴，本來已不復希望，沒想到事隔6年，終於讓已亡父親能夠回家，讓身為子女的我們沒有了遺憾。

五分局長洪頂力表示，警方在受理失蹤人口案件均會秉持「同理心」，藉由家屬提供之情資、線索，整合相關人力積極投入查尋工作，並透過各種科技方式，如調閱相關監視器、車辨系統、手機發話位址等，查詢失蹤人可能之行蹤，其中又以「指紋按捺」及「DNA建檔」比對成效最佳，所以鼓勵家中有失智長者的家屬，應事先「指紋按捺建檔」防範未然，於事後「DNA建檔」增加尋獲機率，讓走失蹤老人能夠順利「回家」！！