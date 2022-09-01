謊稱涉嫌洗錢要監管財產　南警查緝車手保住42萬元

▲台南市警一分局莊敬派出所接獲報案，巡佐王志義等人查獲范姓車手，起獲贓款新台幣42萬元，全案依詐欺罪移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市東區1名72歲吳姓女子，接獲詐騙集團假檢警真作騙手法，佯稱吳女涉犯洗錢防制法，要求提領全部財產供監管，並表示會指派專人前往指定地點收取，吳女信以為真，提領42萬元交付20歲范姓車手，市警一分局據報搜索查獲車手，追回42萬元，全案依詐欺罪嫌送辦。

警方指出，東區72歲吳姓女子，8月31日上午9時許，接到不詳女子電話，表示吳女因涉嫌洗錢防制法，需監管其名下財產，謊稱要將物證送至台北開庭，要求吳女將銀行戶頭內的現金提領出來，並拿至東區裕永一街與裕永路的公園，對方會派員到場收取款項，另於電話中並要求她加入Line電話並全程保持暢通，藉此控制其行為。

吳女於當日下午3時許自銀行帳戶提領新台幣42萬元後，依其指示將該筆現金置放在指定地點，準備交付給對方。所幸吳女在與對方通話時之神情有異，被吳女家中所雇用之陳姓清潔工機警察覺，即隨即報警處理。

市警一分局莊敬派出所接獲報案，立即派遣巡佐王志義、警員徐立昇、周敦婷、郭銘斌等員到場查處了解，所幸報案人通報及時，員警到場時與吳女交付款項時間相距不遠，當下員警研判車手應該還在附近尚未離去，即刻在公園附近巡邏查訪。果真，賊星該敗，該名20歲范姓車手在裕農路與裕農五街口徘徊，被眼尖的巡佐王志義發現形跡可疑，當機立斷立刻對其盤查，此時，范嫌眼見事跡敗露，主動交付所取贓款新台幣42萬元，全案依詐欺罪移送台南地檢署偵辦。

警方在此呼籲，邇來詐騙手法多如牛毛，民眾應隨時保持警覺，切不可相信電話或網路上陌生人訊息之指示操作，若發現可疑為詐騙情事，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案，並謹記一聽、二掛、三查證警語，維護自身及財產安全。