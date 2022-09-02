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夠幼稚！男為錢開車撞老闆鐵門　對方不爽撞回來...警逮人追共犯

▲台南市麻豆區1名黃姓男子與另名陳姓男子有口角怨隙，竟於凌晨時分駕車衝撞撞毀對方住宅大門鐵捲門，被網友PO在網路社群。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」平台，下同）

▲台南市麻豆區1名黃姓男子與另名陳姓男子有口角怨隙，竟於凌晨時分駕車衝撞撞毀對方住宅大門鐵捲門，被網友PO在網路社群。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」平台）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區1名黃姓男子，因與陳姓男子有口角怨隙，竟於2日凌晨0時許，夥同多人前往永康區，駕車衝撞對方住宅大門鐵捲門，車輛來回衝撞將鐵捲門撞毀後逃逸，由於現場發出巨響引起民眾關切，有網友將影片PO在網路社群，市警麻豆分局據報循線傳喚黃嫌到案，全案依妨害秩序、公共危險、毀損等罪嫌移送法辦，並追緝其他共犯到案中。

▲台南市麻豆區1名黃姓男子與另名陳姓男子有口角怨隙，竟於凌晨時分駕車衝撞撞毀對方住宅大門鐵捲門，被網友PO在網路社群。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」平台，下同）

▲麻豆分局指出，目前黃姓主嫌已到案，警方偵訊後將依妨害秩序、公共危險、毀損等罪嫌送辦外，並追緝其他共犯到案說明中。（圖／記者林悅翻攝）

麻豆分局副分局長謝岳昇指出，有網友在網路社群平台「黑色豪門企業」PO出一段影片，內容是有1部白色自小客車，於夜晚時分在台南市永康區，來回衝撞1間民宅大門的鐵捲門，把鐵捲門撞毀，並發出巨大聲響，經警方調查，查出係麻豆分局轄內1名33歲黃姓男子，因與永康區1名陳姓男子發生口角怨隙，竟於2日凌晨0時許，駕車在永康區永大路案發現場衝撞民宅鐵捲門。

▲麻豆分局指出，目前黃姓主嫌已到案，警方偵訊後將依妨害秩序、公共危險、毀損等罪嫌送辦外，並追緝其他共犯到案說明中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲麻豆分局指出，目前黃姓主嫌已到案，警方偵訊後將依妨害秩序、公共危險、毀損等罪嫌送辦外，並追緝其他共犯到案說明中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃姓男子的住處也被陳姓男子等人駕車撞毀報復。

初步了解，黃男原為陳男工作，雙方因酬金問題發生糾紛，黃男拒再為陳男工作，雙方在麻豆因此發生口角嫌隙，黃男這方，於2日凌晨駕車前往永康區，衝撞陳男住宅鐵門，陳男心有不甘，事後再夥同友人，開車前往麻豆，以同手法衝撞黃男的住宅大門報復。黃男住宅被撞後，黃男上午7時許二度出繫，再度駕車前往與疑與陳男同行友人的住宅大門，撞毀對方大門，目前查出黃男這方有2人涉案，陳男這方有5、6人涉案。

▲麻豆分局指出，目前黃姓主嫌已到案，警方偵訊後將依妨害秩序、公共危險、毀損等罪嫌送辦外，並追緝其他共犯到案說明中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲麻豆分局指出，目前黃姓主嫌已到案，警方偵訊後將依妨害秩序、公共危險、毀損等罪嫌送辦外，並追緝其他共犯到案說明中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案發後台南市警局、刑警大隊、麻豆分局、永康分局共組專案小組，全力追查兩派人馬到案釐清案情，目前黃嫌已到案，警方偵訊後將依妨害秩序、公共危險、毀損等罪嫌送辦外，並追緝其他涉案人到案說明中。

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