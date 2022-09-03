濟州島老婦離奇失蹤！屍體「海上漂流」300公里　2個月後現蹤日本

▲南韓66歲老婦在「偶來小路」第5條路線失蹤。（圖／翻攝自濟州觀光公社官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓發生一起離奇的失蹤案！濟州島西歸浦市66歲的婦女李春熙（이춘희，音譯）去年10月前往沿海景觀步行道路後，便與家人失聯，儘管警方派出大批人力搜索，皆一無所獲；直到2個月後，遠在300公里外的日本長崎縣一名漁夫在港口發現無名女屍，最後經過DNA比對，才確認是失蹤的李婦。

根據韓媒《News1》、《KBS News》，66歲老婦李春熙定居濟州島西歸浦市南元邑，她於去年10月27日離開家門後，便再也沒回到家裡，整個人消失得無影無蹤，於是她的家屬於該月31日向警方報案，警方搜索鄰近監視器，最後在南元邑下禮里網場浦一帶的沿海景觀道路「偶來小路」第5條路線的海岸警備團監視器發現該婦女最後身影。

於是，南韓警方動員數百名人力、直升機、搜救犬、無人機等進行搜救行動，甚至要求消防單位、海洋警察、特攻隊、海軍陸戰隊等提供搜救協助，而家屬也在島上各處貼尋人啟事傳單，不過在搜尋李婦蹤跡上始終是一無所獲。

▲李姓老婦在濟州島海岸失蹤，最後卻陳屍300公里外的日本長崎縣。（圖／翻攝自Google Map）

直到去年12月，日本長崎縣松浦市某港口的漁夫在海面上發現一具腐爛已久的無名女屍，該地距離濟州島西歸浦市的直線距離超過300公里；今年5月，日本警方透過國際刑警組織（Interpol）聯繫南韓警察廳，要求南韓警方能在鑑定死者DNA上提供協助，最後透過家屬DNA、牙齒排列，確定該具女屍的身份為失蹤已久的李婦。

報導指出，目前該具屍體已成功交給家屬。

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