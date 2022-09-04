陳時中粉紅裝、馬桶文宣爆反感！　他貼3宣傳圖搖頭：人設崩壞

▲陳時中3日端出「廁所三寶」，政見宣傳影片因偷窺情節引發爭議。（圖／陳時中臉書）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨台北市長候選人陳時中，之前擔任衛福部部長、指揮中心指揮官，帶領大家守護台灣，不過陳時中日前提出「公廁三寶」政見，不只政見本身引發爭議，連宣傳片偷窺畫面也引來網友批評，就有網友貼出陳時中上月參加「阿中姊妹粉紅派對」的照片，穿著粉色西裝擺出可愛動作，無奈嘆「鋼鐵部長形象全毀」。

原PO在Dcard上發文，「陳時中的藝術與美編？」貼出陳時中上月出席「阿中姊妹粉紅派對」的人形立牌照，陳時中穿著粉色西裝，戴上可愛的貓咪髮箍，將一隻腳勾起，雙手往前擺，做出俏皮的動作。

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而在昨日的「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會上，座椅配合政見內容，使用馬桶造型。接著原PO貼出引發熱議的宣傳片偷窺畫面，看完後狂搖頭，「我有點看不太懂，但這文宣圖感覺很不舒服，為什麼要設計廁所偷窺的照片？沒有更好呈現的方式嗎？」

▲不少網友認為，陳時中的人設大崩壞。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友也覺得很荒唐，「為啥要弄個可能會掉選票的文宣跟人型立牌啊」、「人設大崩壞了，看來要繼續掉票了」、「根本就一個阿北想刻意親近年輕人，但又搞的很不搭嘎」、「我剛一直以為偷看視角的照片是有人惡搞的」。

也有不少網友認為，陳時中的幕僚團隊要加油，「他確定不換一下行銷團隊嗎，行銷團隊是敵對陣營派來的吧」、「他的幕僚是不是在搞」、「這我以為是敵軍做的圖」、「完蛋了我開始有點同情陳時中，不知道是他自己想當小丑，還是他的幕僚把他當小丑」、「是不是很多豬隊友」、「這團隊竟然給過就很扯」、「粉紅西裝跟偷窺那個本來都以為是P圖，結果是團隊弄的」。

▼民進黨台北市長陳時中拋政見，「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」記者會。（圖／記者宋良義攝）



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