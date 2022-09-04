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李婉鈺新書自曝最痛戀情　「昨夜睡身旁的男人說分手很久」

▲▼李婉鈺新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》上月出版，今天在板橋舉行新書簽書會。（圖／李婉鈺辦公室提供）

▲李婉鈺今天舉行新書簽書會。（圖／李婉鈺辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市前議員李婉鈺拚回鍋市議會，近期在新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》曝光坎坷情史，回憶過去跟民進黨立委劉建國交往4年，2016年因她在私人臉書分享「床照」而使感情見光死，當時接到記者電話才知道劉發新聞稿「被分手」，她更自問：「為什麼昨天還睡在我身旁的男人，今天卻變成『早已分手很久』的前男友？」

李婉鈺新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》上月出版，今天在板橋舉行新書簽書會，吸引支持者參加。李婉鈺說，雖然她有很長一段時間都深陷在悲傷的幽暗之中，但後來靠著茶藝、花道、禪修，慢慢將自己的情緒拖回正軌，也希望可以藉由她的經驗，為還在黑暗中摸索的人，點上一盞光，提醒大家避免走上荊棘的路。

回顧2016年5月，李婉鈺在私人臉書貼出一張「私密自拍床照」，躺在身邊的男人留著小鬍子，明顯就是劉建國，引發輿論譁然，而劉建國同年6月1日舉行記者會宣布與李是過去式，讓李婉鈺崩潰，因為她以為劉建國會在記者會上宣布兩人在一起。

李婉鈺在書中回顧這段感情史，以「戀愛時不只是讓自己討人喜歡，為了對方好，有時也需要『被討厭的勇氣』」作為引言表示，在與劉建國交往期間，她將對方視為終身伴侶，心甘情願地和他在一起，為了選舉打拚，當時人不是在板橋，就一定是回雲林的高鐵上，幫劉打點、經營人脈。

李婉鈺更透過新書爆料，曾有一位與劉一起工作過的女人打電話嗆聲，「別以為妳是他唯一的女人，妳也不會是最後一個」，還遇過一位女性立委，開車到劉的家附近守株待兔，瘋狂追車尾隨，自撞安全島，最後還得幫她叫拖車來處理。

李婉鈺在書中形容，劉建國的成長過程非常辛苦，或許是因為過去太辛苦，使他總是處於備戰狀態，對自己的要求很高，她舉例，有時面對自己的追問，劉會用撞牆、自傷讓她不敢再提起某個話題，「過去的我真的很傻，在他面前百般忍讓，即使他曾因為爭吵多次害我受傷，或把我載到鄉間幾乎伸手不見五指的偏僻田野，叫我下車」。

「誰能料到，4年來，我以為的深厚感情，居然因為一張照片而見光死！」李婉鈺自述，發出照片那天劉打了3次電話要求撤照，但她無法理解劉的顧忌，也自認已達成向外界說明「目前正常交往中，私領域請留給我們一些空間」的共識，卻只等到記者的電話，詢問對「分手很久了」的回應，之後，劉的電話再也打不通了，至今她仍然沒得到一個答案：不知道自己為什麼「被分手」？為什麼可以這樣狠心地對待自己？

▲▼李婉鈺新書《當全世界誤解你，更不能迷失自己！》上月出版，今天在板橋舉行新書簽書會。（圖／李婉鈺辦公室提供）

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