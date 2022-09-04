台東旅北同鄉會捐贈運動服裝　東海岸、縱谷逾1500學童受惠

▲台東旅北同鄉會捐贈運動服裝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台北市台東縣同鄉會3日於台東縣寶桑國中活動中心舉行「111學年度東海岸線與縱谷線八鄉鎮市學童運動服裝捐贈儀式」，教育處長林政宏代表縣長饒慶鈴主持運動服裝捐贈儀式。

捐贈儀式，首先由土坂國小獻上排灣歌謠、寶桑國中Acapella師生獻上熱門舞曲，土坂國小小朋友致上感謝詞，並穿著嶄新服裝亮相。教育處林政宏處長代表縣長饒慶鈴主持，東海岸線與縱谷線八鄉鎮學校代表出席，儀式中致贈感謝狀，表彰台北市台東縣同鄉會，由監事邱惟鐘代表接受，同時也頒贈給瑞穎公司董事長陳柏峰。

▲台東旅北同鄉會捐贈運動服裝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

同鄉會監事邱惟鐘表示，數年來有感於台東家鄉豐厚人情，在眾多會員鄉親們旅外創業旅程中，給予的支持能量，陪伴所有台東子弟在異鄉發光發熱，同鄉會以「回饋、關懷」的實質作為，捐助學子「健康、實用、機能」兼備的運動服裝，很榮幸有機會回到家鄉，為台東未來的主人翁付出一點心力。

台北市台東縣同鄉會媒合瑞穎公司陳柏峰董事長自107年至110年分4年進行捐贈學童運動服裝活動，已完成台東縣所屬87所國小（含分校）學童每生1套運動服裝，已有8,600餘位學童受惠。同鄉會為補足新進學生擁有一致性運動服裝，持續於今(111)學年度贈送東河鄉、成功鎮、長濱鄉等3鄉鎮15校1-4年級生，鹿野鄉、關山鎮、池上鄉、延平鄉及海端鄉等5鄉鎮23校1-3年級生計38所(含分校)學童每生1套運動服裝，其內容為「短袖運動上衣1件＋運動褲1件」，總計數量約1,560套，目前廠商已完成打版作業，在開學後陸續進行套量、統計等作業，預計111年11月初運抵各校發放。