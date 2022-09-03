台東縣府創立「太平洋左岸台東咖啡」　首次品牌發表會

▲「太平洋左岸台東咖啡品牌」形象首次發表。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東咖啡具備自然環境優勢及發展潛力，台東縣政府創立「太平洋左岸台東咖啡」區域咖啡品牌，3日發表記者會，縣長饒慶鈴與咖啡業者出席，共同推動咖啡產業發展。

饒慶鈴提到，台東是自然恩典的藏寶箱，近期發表「台東紅烏龍」、「台東咖啡」農產品產業品牌，「咖啡」也是閃耀的黑鑽石，縣內咖啡種植面積約143公頃，居全國第3，無論南迴、縱谷或東海岸，咖啡農持續精進種植技術，形塑在地風味特色。

縣府農業處長許家豪說明，品牌的設計概念源自台東陽光、大海、土地及咖啡，以此連結台東鄉鎮及重大節慶活動作為品牌識別，並與商業品牌洽談合作，如與HARIO合作打造專屬台東的V60咖啡濾杯、與澗水藍工藝JSL Craft、TOAST Living、iDrip合作聯名、與多家莊園開發耳掛式濾包，並與易遊網及老爺酒店集團等通路合作，另外在台東咖啡廳推出咖啡衍生產品。

許家豪指出，也將規劃架設「品牌導覽網站」，可查詢在地咖啡莊園品牌資訊，運用360度環景攝影技術讓用戶彷彿身臨在台東咖啡園，民眾更快認識品牌及體驗山海魅力。盼更快速凝聚咖啡產業，讓大眾都能喝到台東在地生產的好咖啡。