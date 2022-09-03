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111年特種考試原住民族考試　典試委員姚立德巡視台東考區

▲典試委員姚立德巡視台東考區。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲典試委員姚立德巡視台東考區。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

111年公務人員特種考試原住民族考試，9月3日至4日在台北、南投、屏東、花蓮、台東等5考區同時舉行，台東考區設於台東市新生國中，典試委員姚立德、原住民族委員會土地管理處長杜張梅莊等人，3日在台東縣政府秘書長盧協昌陪同下巡視考場，並向犧牲假期支援考試作業的試務人員表達慰勉之意，姚委員也代表考選部致贈感謝狀給新生國中表彰協助試場提供相關試務辛勞。

本項考試東部考區典試委員姚立德，於今日前來台東考區視察，並於上午9時30分由盧協昌、考選部李隆盛政務次長、原民會杜張梅莊處長、縣府人事處處長張文馨、新生國中校長林銘欽等人陪同巡視試區，慰問試務工作人員，並瞭解考生應考與試場安排的情形，對試場秩序良好與工作人員的辛勞表示肯定與嘉許，同時，姚立德委員也代表考選部致贈感謝狀給新生國中，由林銘欽校長代表接受，姚委員及李次長也希望縣府及鄉鎮市公所多多鼓勵縣內原住民族優秀子地報考投身公職。

縣府人事處表示，台東考區設於新生國中，有178位考生報名，計編排10間試場，結果首日考試報名人數三等應考56人、到考29人、缺考27人，到考率51.79％、四等應考88人、到考52人、缺考36人，到考率59.09％、五等應考34人、到考22人、缺考12人，到考率64.71％，總到考率平均為57.87％。

縣府安排多班免費接駁車服務，接駁車班次如下：一、9月2日：台東火車站（17：40出發）→康橋飯店→福康飯店→公教會館→新生國中，1班次。二、9月3日：新生國中（16：55出發）→台東火車站，1班次。三、9月4日：新生國中（15：15出發）→台東火車站，1班次。四、9月4日：新生國中（15：45出發）→台東火車站，1班次。五、9月4日：新生國中（18：05出發）→台東火車站，1班次。

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