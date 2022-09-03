深化區域災害防救能力　台東舉辦「災害防救區域治理」操演逼真

▲台東達仁鄉土坂村今舉辦「災害防救區域治理」操演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化區域合作關係，整合區域間災害防救能力，台東縣政府3日於達仁鄉土坂村土坂聚會所，舉辦「災害防救區域治理」實作演練，包含太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉及大武鄉等大竹溪流域4鄉鎮參與，演練動作逼真，獲得中央肯定。

台東縣消防局表示自110年起配合內政部進行為期2年「災害防救區域治理」試辦計畫，也是全國唯二試辦縣市之一；推動期間除安排相關訓練，如防救災編組任務、災害潛勢及歷史災害調查、防災經驗分享交流，避難收容處所訪視、盤點防救災編組、設備、機具、人力及收容能量、環境踏勘活動等，透過簽訂合作協議書深化彼此關係，建立合作平台、調查與共享資源、協調防災工作事項、強化跨區整合資源及區域防救災應變能力，使鄉鎮更能了解並投入災害防救區域治理。

▲台東達仁鄉土坂村今舉辦「災害防救區域治理」操演。（圖／記者楊漢聲翻攝）

今日災害實作演練依大竹溪流域及聚落災害特性採「走動式演練」，落實演訓及實際情境合一，情境以過去災例或災害潛勢做規劃，並以自主防災組織為演練主體，評估及驗證實施聯合治理二年之成果，災害情境想定大竹溪流域因風災衍生的複合型災害，誘導大竹溪流域內4鄉4村6聚落，運用自主防災編組與能量，以區域整合概念統整救災人力、資源，驗證各項應變措施之可行性。

台東縣政府參議江慧卿致詞時提及，2009年莫拉克風災重創台東南迴線4鄉鎮，多處形成孤島地區，致使無法有效發揮整體救災能力，且從過去災害經驗得知，特定災害有隨著流域蔓延的特性，這更加確信災害防救工作應打破僵化的鄉鎮市界，改以流域做整體性推動。