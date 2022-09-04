陳時中為搶同志年輕選票玩過頭　國民黨：拿犯法行為當創意





▲國民黨「政策偷窺影片？！民進黨應公開向國人道歉」記者會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導



針對民進黨台北市長參選人陳時中政策影片出現廁所偷窺橋段，國民黨今（4）日上午由文傳會主委洪孟楷、台北市議員游淑慧及台北市議員參選人詹為元召開記者會，抨擊陳時中選舉荒腔走板，拿犯法行為當創意；除了陳時中向國人道歉，提名陳時中的民進黨也該道歉。

洪孟楷提出，犯法行為不是創意表現，且偷窺、偷拍年增3倍，衛福部應加強宣導，堵絕不法！總統蔡英文選擇相信抄襲，現在又對偷窺默不吭聲，這是民進黨要給國人的台灣價值？洪孟楷指出，偷窺是任何人都不應該明示、暗示或鼓勵的行為，衛福部在2021年說，性騷擾成立的案件近5年來新高，偷窺、偷拍增高3倍。

游淑慧從政策面指出，陳時中的免治馬桶政見無腦到極點，只算了免治馬桶蓋預算，卻沒算到大部分的公廁因為沒電源必須打掉重練，陳時中也沒說明要花多少預算、多長時間完成，只用了惡趣味又帶性騷擾的影片想要博取聲量，十分不道德。

游淑慧指出，這部影片從發想到陳時中團隊內審稿通過，甚至陳時中本人都演得很開心，凸顯陳時中整個團隊心理充滿扭曲，把廁所偷窺當成好玩、沒什麼大不了的事。陳時中最近一連串的競選作為，包括跑到性別友善酒吧，以及拍攝廁所偷窺影片，都是在消費、而非尊重性別友善。其中更隱藏了陳時中及其團隊不尊重性別平等的惡趣味心理。

游淑慧指出，這部影片不是下架就可以，陳時中必須道歉，內部也應該檢討。未來更應立法禁止製作這類涉及性別歧視或是性騷擾的競選影片，因為這類競選廣告影片會引起社會大眾的關注與模仿。

▲國民黨台北市議員參選人詹為元。（圖／文傳會提供）

詹為元指出，陳時中具備超高知名度，很多小學生都知道陳時中是誰，今天他展現了偷窺的惡趣味，有多少小朋友可能模仿這種錯誤行為？父母家長可以接受嗎？衛福部曾統計，性騷擾在去年成立的件數已高達1284件，陳時中從2017年擔當衛福部長後，性騷擾防治不斷的退步，是史上性騷擾防治最差的衛福部長，難道要把這樣失敗的經驗帶到台北市？

詹為元強調，陳時中這樣若不是偷窺，難道是「類偷窺」？台北市民不要類偷窺的市長候選人，陳時中必須站出來向全國人民同胞道歉。

因此，國民黨對民進黨提出三點敬告：第一、犯法的行為絕對不是創意的表現。民進黨的臺北市長候選人陳時中推出這樣的政策影片，不應該公開向國人道歉？還是民進黨認同偷窺的犯罪行為？第二、既然偷窺、偷拍年增三倍，衛福部就應該要加強宣導堵絕不法。第三、蔡英文昨晚還在臉書上力挺陳時中，今天早上公開行程也說要支持陳時中。總統的公開行程可以堂而皇之變成輔選行程嗎？蔡英文過去選擇相信抄襲，現在又要對於偷窺悶不吭聲。這是民進黨要給國人的台灣價值嗎？