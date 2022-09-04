明上班日天氣曝！軒嵐諾眼睛亮了　4秒片看重新開眼

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典發文分享，強烈颱風軒嵐諾「重新開眼」的4秒影片。天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，周一上班日還是先受到颱風北上後引進的西南風影響，清晨到上午中南部平地有沿海對流移入，並帶來短暫雨的機會，午後則還是有熱對流發展。

▼軒嵐諾再成強颱，颱風眼清晰可見。（圖／翻攝RAMMB）



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▼軒嵐諾逐漸北上中。（圖／氣象局）



鄭明典在臉書說，軒嵐諾再度增強為強烈颱風，眼睛變亮！記錄颱風眼重新變清澈的過程，「颱風走它自己的路，沒有好、沒有壞！防災做得好，颱風都會是好颱風！感謝所有防災的努力！」

李至晟指出，颱風白天就會往北進入東海並遠離，預計今天海上跟陸上警報就會陸續解除，只是因為颱風北上，台灣的風向將會轉為偏西到西南，西半部變成迎風面，讓水氣從台灣海峽移入，山區因為地形舉升，降雨會比平地更明顯。

▲▼軒嵐諾今仍影響台灣。（圖／氣象局）



李至晟提醒，今天白天降雨還不會馬上緩和下來，偶爾有雨帶通過時，也會短時間內風勢雨勢都變得相當驚人，氣象局也持續發布豪大雨特報；要等到今晚水氣進一步減少後，各地的降雨空檔拉長，這時候颱風的影響才能宣布告一段落。

李至晟表示，而周一上班日，台灣還是先受到颱風北上後引進的西南風影響，清晨到上午中南部平地有沿海對流移入，並帶來短暫雨的機會，午後則還是有熱對流發展，並順著風向往東北，進而影響中南部深山，還有北宜山區跟東北角一帶。

李至晟說，周二起將有微弱的東北風南下，而且在軒嵐諾颱風北上後，太平洋高壓強度有所減弱，熱帶洋面上也暫時沒有顯著系統發展的跡象，所以目前看起來類似的環境有機會持續到周末。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

