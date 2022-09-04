軒嵐諾「颱風眼變清澈」重回強颱之姿！氣象局11:30解除陸警

▲軒嵐諾強度增強，颱風眼又更清晰。（圖／RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

今年第十一號颱風「軒嵐諾」今早重回強烈颱風之姿，氣象局長鄭明典指出，軒嵐諾颱風眼重新變得清澈。氣象局預報員林定宜解釋，通常強烈颱風的颱風眼會比較清晰，另氣象局預計將於11點30分解除陸上颱風警報，今晚將解除海上警報。

氣象局發布豪雨特報，其中大豪雨範圍增加，包括新竹縣山區、苗栗縣山區、南投縣山區都將出現大豪雨。

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▲氣象局將於11:30解除軒嵐諾陸上颱風警報。（圖／氣象局）

氣象局提醒，今日新竹縣、苗栗縣、南投縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣地區及臺北市、雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，基隆、新竹市、臺中、南投、雲林、臺南、屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

氣象局長鄭明典在臉書PO出軒嵐諾颱風眼重新變清澈的過程。氣象局預報員林定宜解釋，颱風眼清澈表示颱風強度高，通常強烈颱風的颱風眼都會比較清晰。

林定宜指出，氣象局將於11點30分解除陸上警報，今晚也會解除海上警報，今日下半天各地仍有雨，但降雨會逐漸緩和，不過山區雨勢仍較大，民眾要留意坍方落石。

▲今日下半天降雨趨緩，山區仍有較大雨勢。（圖／氣象局）

豪雨特報

大豪雨：新竹縣山區、苗栗縣山區、南投縣山區

豪雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣

大雨：新竹市、臺中市、南投縣、雲林縣、臺南市、屏東縣、恆春半島