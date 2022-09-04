陳時中推公廁換免治馬桶　日本研究曝：細菌恐「直噴肛門」傳染

▲ 免治馬桶衛生問題因陳時中的政見再度引發關注。（圖／取自免費圖庫pakutaso）
記者陳宛貞／綜合外電報導
民進黨台北市長候選人陳時中3日提出公共廁所換裝免治馬桶的政見，除偷窺宣傳片惹議以外，衛生疑慮也引發討論。去年就有日本感染科專家研究發現，免治馬桶清潔噴頭上的細菌可能直噴肛門導致感染。也有部落客提到，曾在日本看到公廁免治馬桶噴頭髒到令他吃不下飯。
根據CareNet等日媒報導，東京醫科大學醫院、感染科准教授中村造研究團隊2020年9月至2021年1月間從院內血液科大樓廁所的免治馬桶清潔噴頭中採集樣本，包括嚴重敗血症個案在內的3名多重抗藥性綠膿桿菌（MDRP）感染患者都曾使用這間廁所，而樣本中發現的3株MDRP也與3名患者身上的菌株一致。中村造警告，被污染的噴頭可能將細菌射進肛門，導致院內感染。
臉書粉專《日本省錢小站》當時貼出這份研究，並分享自身經驗指出，他因為衛生問題，在日本幾十年來都不曾使用百貨公司等公共場所的馬桶噴頭，直到前幾年看到新款免治馬桶時出於好奇按下清潔功能，但沒有用來洗屁股，只是站著低頭查看噴頭，沒想到上頭竟沾滿穢物，令他完全沒了食慾，藉此呼籲大眾別在公共場所用馬桶噴頭，以免染病。
日前也有日本網友在推特分享影片指出，使用約5年的免治馬桶噴嘴部分藏了不少污垢，若是公共廁所，只要一小時沒有清潔就會累積許多穢物。
【※閲覧注意！！】— こどくちゃん (@kodoku_no_noroi) August 22, 2022
自宅ではありませんが、築5年くらいかな？公衆のものは、この汚れが一時間程で蓄積します～
ウォシュレットのノズル等にはトイレ洗剤は強すぎて専用の物か水洗いです。ウォシュレットで重篤になった人聞いた事無いから好きなら使えばいいのでは？ pic.twitter.com/plQ9j3vXCF
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