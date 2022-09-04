陳時中推公廁換免治馬桶　日本研究曝：細菌恐「直噴肛門」傳染

▲ 免治馬桶衛生問題因陳時中的政見再度引發關注。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

民進黨台北市長候選人陳時中3日提出公共廁所換裝免治馬桶的政見，除偷窺宣傳片惹議以外，衛生疑慮也引發討論。去年就有日本感染科專家研究發現，免治馬桶清潔噴頭上的細菌可能直噴肛門導致感染。也有部落客提到，曾在日本看到公廁免治馬桶噴頭髒到令他吃不下飯。

根據CareNet等日媒報導，東京醫科大學醫院、感染科准教授中村造研究團隊2020年9月至2021年1月間從院內血液科大樓廁所的免治馬桶清潔噴頭中採集樣本，包括嚴重敗血症個案在內的3名多重抗藥性綠膿桿菌（MDRP）感染患者都曾使用這間廁所，而樣本中發現的3株MDRP也與3名患者身上的菌株一致。中村造警告，被污染的噴頭可能將細菌射進肛門，導致院內感染。

臉書粉專《日本省錢小站》當時貼出這份研究，並分享自身經驗指出，他因為衛生問題，在日本幾十年來都不曾使用百貨公司等公共場所的馬桶噴頭，直到前幾年看到新款免治馬桶時出於好奇按下清潔功能，但沒有用來洗屁股，只是站著低頭查看噴頭，沒想到上頭竟沾滿穢物，令他完全沒了食慾，藉此呼籲大眾別在公共場所用馬桶噴頭，以免染病。

日前也有日本網友在推特分享影片指出，使用約5年的免治馬桶噴嘴部分藏了不少污垢，若是公共廁所，只要一小時沒有清潔就會累積許多穢物。

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