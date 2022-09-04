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「72歲阿嬤」內衣慘被偷！變態鄰居瘋狂敲門跟蹤示愛：阿姐我愛妳

▲▼南韓一名72歲老婦多次遭鄰居騷擾示愛、被偷內衣褲，導致最後罹患精神障礙。（示意圖，非當事人／CFP）

▲南韓一名72歲老婦多次遭鄰居騷擾示愛、被偷內衣褲，導致最後罹患精神障礙。（示意圖，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓江原道一名患有精神中重度障礙的72歲阿嬤被66歲的男性鄰居A某瘋狂示愛，不僅住處慘遭對方入侵，甚至內衣褲還被對方偷走，而該名男性不僅會奪命連環叩，且還會到住處不斷敲門，使該名老婦不堪其擾。最後，該名男性被判處8個月徒刑。

根據《韓聯社》，春川地方法院原州支院今（4）日針對上述案件做出判決，一名居住在江原道原州市某公寓的變態A男涉嫌違反跟騷法犯罪處罰相關法律，法官李智秀（이지수）判處該男8個月徒刑、40個小時跟騷治療課程，並當庭裁定羈押。

A男2020年12月入侵同棟公寓72歲女性鄰居B某的住處，偷取她的內衣褲，一審遭判處緩刑，目前上訴審仍在進行中；豈料，食髓知味的變態男今年4月27日晚間8時又前往B女的住處前狂敲玄關門，同時大聲喊叫「姐姐～我喜歡妳！快點開門吧」，眼見對方不願開門，他竟然瘋狂到連續7次撥打電話繼續騷擾。

另外，A男還從今年4月1日下午4時8分至26日晚間6時44分，多次撥打電話給B女示愛，因此吃上官司。此舉已明顯多次觸犯跟騷法罪嫌。

法官李智秀表示，「被告不僅潛入被害人的住處竊取內衣，甚至還犯下騷擾罪。因為被告犯下的一連串罪行，導致被害人罹患重症障礙，在精神層面上備受折磨。雖然被告最後坦承犯案、且健康狀況不佳，但被害人表示希望法律能嚴懲被告，因此才決定判處被告8個月徒刑。」

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