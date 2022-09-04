強颱軒嵐諾明襲韓！濟州島「首當其衝」旅客驟減　漢拏山降豪雨273mm

▲受到颱風軒嵐諾間接影響，濟州島漢拏山降下273mm雨量，西歸浦海岸颳起強浪。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今年第11號颱風軒嵐諾「滿血回歸」為強烈颱風後，正以每小時11公里的速度緩慢北上，雖然台灣北部將陸續脫離暴風圈，不過南韓從明（5）日起便開始受到颱風影響，其中濟州島首當其衝，當地遊客數也從4萬人驟減至剩下1萬人，漢拏山從2日至今的累積雨量也已超過273mm，預估颱風6日將從釜山登陸。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，南韓氣象廳指出，軒嵐諾今（4）日晚間將會脫離日本沖繩西側海域，預估5日上午9時颱風中心距離濟州島西歸浦市南南西方460公里，此時中心氣壓為920百帕（hPa）、最大風速為每秒54公尺，達到南韓所定義的「超強烈」（초강력）颱風。

不過當軒嵐諾到達距離西歸浦市南南西方180公里海面時，颱風強度會稍稍減弱為「非常強」（매우강）。在掃掠過西歸浦後，軒嵐諾會以「非常強」的狀態於6日上午9時從釜山北北西方20公里處登陸韓半島（朝鮮半島），此時中心氣壓為950百帕、最大風速每秒43公尺，預估登陸時強度將超越1959年強颱莎拉、2003年颱風梅米，成為登陸韓半島規模最為強大的颱風。

據悉，南韓依照強度將颱風分為4個等級，依序是中（중）、強（강）、非常強（매우 강）、超強烈（초강력）。

▲颱風軒嵐諾預計6日上午9時從釜山登陸南韓。（圖／CFP）

南韓氣象廳指出，南韓境內大部分地區受到颱風間接影響而開始降雨，預估首都圈（首爾、仁川、京畿道）、濟州島、南海岸從4日起將會降下每小時20至30mm的雨量，同時伴隨強風打雷閃電；到了5至6日，全國大部分地區受到颱風直接影響，降下每小時50至100mm的強烈豪雨。

南韓氣象廳預估，從4日至6日3天的降雨量，南韓境內各地約介於100至300mm，濟州島（平地）、南海岸、慶尚南北到東部沿海、智異山附近、鬱陵島、獨島累積降雨量將超過400mm以上，濟州島山區恐怕更高達600mm以上。

面臨颱風軒嵐諾來勢洶洶，濟州島首當其衝，4日濟州國際機場擠滿欲搭機返家的旅客，預估從5日起濟州島進到颱風暴風圈後，許多航班將會停飛。

根據韓媒《News1》，針對是否到校上課，濟州島教育廳計畫5至6日讓校方針對上課時間做滾動式調整，確保師生安全；釜山教育廳計畫6日讓校方實施遠距教學；慶尚南道教育廳則決定6日讓校方全面實施遠距教學。

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